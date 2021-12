Pesquisa Ibope: Paulo Souto com 43% e Rui Costa com 27%

Foi divulgada nesta quarta-feira, 24, mais uma pesquisa de intenção de voto para o Governo do Estado do Ibope, encomendada pela Rede Bahia. A pesquisa foi realizada entre os dias 21 a 23 de setembro de 2014. Foram entrevistados 1.512 eleitores em 83 municípios do estado. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Isso quer dizer que o instituto tem 95% de certeza de que os resultados obtidos estão dentro da margem de erro.

Veja comparativo com levantamento anterior realizado entre os dias 6 e 9 de setembro:

Paulo Souto (DEM): caiu de 46% para 43%

Rui Costa (PT): passou de 24% para 27%

Lídice da Mata (PSB): estava com 6% e agora com 7%

Da Luz (PRTB): tinha 1% agora está com 0%

Renata Mallet (PSTU): saiu de 0% para 1%

Marcos Mendes (PSOL): manteve com 1%

Brancos e nulos: eram 11% agora 10%

Indecisos: mesmos 11%

O instituto também fez uma simulação de segundo turno entre Paulo Souto e Rui Costa.

Paulo Souto: 46%

Rui Costa: 31%

Branco/nulo: 11%

Não sabe/não respondeu: 12%



A pesquisa mediu a taxa de rejeição de cada um dos candidatos, ou seja, aquele em quem o eleitor não votará de jeito nenhum. Veja os resultados:

Da Luz: 21%

Paulo Souto: 26%

Lídice da Mata: 22%

Rui Costa: 23%

Renata Mallet: 15%

Marcos Mendes: 14%

Não rejeitaram nenhum dos candidatos: 11%

Não souberam ou não opinaram: 21%

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número 00026/2014, e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número 00763/2014.

