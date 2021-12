Pesquisa Ibope indica empate em Porto Alegre

Pesquisa Ibope aponta empate técnico entre os candidatos Manuela D'Ávila (PC do B) e José Fortunati (PDT) que disputam à Prefeitura de Porto Alegre (RS), segundo o levantamento divulgado na noite de sábado, 1.

A deputada federal tem 37 por cento das intenções de voto, enquanto o atual prefeito conta com 35 por cento.

Entre os outros concorrentes, o melhor desempenho é de Adão Villaverde (PT), com 5 por cento.

Segundo a pesquisa, o empate se repete no cenário de segundo turno, no qual Manuela tem 42 por cento e Fortunati aparece com 39 por cento.

A pesquisa, encomendada pelo Grupo RBS, foi realizada entre os dias 28 e 30 de agosto de 2012. Foram entrevistadas 805 pessoas na cidade de Porto Alegre. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.

adblock ativo