Pesquisa Ibope aponta liderança de Pelegrino

A quarta pesquisa Ibope/TV Bahia, apresentada na noite desta quinta-feira, 27, aponta uma inversão entre os líderes das últimas aferições. O candidato à Prefeitura de Salvador, Nelson Pelegrino (PT), que até então era apontado como segundo colocado nas pesquisas, lidera pela primeira vez uma avaliação de intenção de votos na capital.

O postulante petista, que estava com 27% na última avaliação Ibope, aparece agora com 34% das intenções de voto. Já o candidato ACM Neto (DEM), que até então aparecia como líder de todas as pesquisas, variou negativamente oito pontos, passando de 39% para 31%.

Levando em conta a margem de erro, que é de três pontos percentuais (para mais ou para menos), os dois primeiros colocados estão tecnicamente empatados, configurando possibilidade de segundo turno.

O prefeiturável peemedebista, Mário Kertész, também variou positivamente: passou de 6% para 7%. Já Márcio Marinho (PRB) cresceu um ponto nesta pesquisa, aparecendo agora com 4%.

Os candidatos Hamilton Assis (Psol) e Rogério Tadeu da Luz (PRTB) não tiveram seus números variados nesta aferição. Respectivamente, os postulantes aparecem com 2% e 1% das intenções de voto.

O Ibope entrevistou 805 eleitores, entre os dias 24 e 26 de setembro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BA-00236/2012.

Variações - As últimas pesquisas Ibope revelam um crescimento do candidato pestista. Nelson Pelegrino apareceu, na primeira aferição, com 13% das intenções de voto; passou para 16% na segunda; foi para 27% na terceira; e agora chegou a 34%.

Já ACM Neto variou negativamente: começou com 40%; permaneceu com 40% na segunda pesquisa; caiu um ponto na terceira; e agora aparece com 31% das intenções de voto.

