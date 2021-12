Pesquisa: Eduardo Campos estava em segundo lugar em Alagoas

O então candidato à Presidência, Eduardo Campos (PSB), aparece em segundo lugar em uma pesquisa de intenção de votos realizada antes da morte do ex-governador de Pernambuco, em uma queda de avião em Santos. De acordo com o levantamento solicitado pelo Pajuçara Sistema de Comunicação, divulgado nesta quinta-feira, 14, Campos teria 16% das intenções de votos, enquanto Dilma (PT) aparece com 51% e Aécio Neves (PSDB) com 11%. O estudo foi realizado apenas em Alagoas, no Nordeste, região que Campos focava sua campanha, em uma tentativa de atrair os votos do PT no Nordeste.

Em um possível segundo turno, Dilma venceria Campos com 55% contra 30%. Já no cenário com Aécio Neves, a petista teria 57% dos votos e o tucano com 26%. A simulação foi realizada pela empresa Exatta, que ouviu 1.200 pessoas em Alagoas entre 02 e 11 de agosto. O levantamento tem margem de erro de 2,83% para mais ou menos. O estudo foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) com o número 00005/2014.

