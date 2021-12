Pesquisa aponta reeleição de Rui no primeiro turno

Resquícios da então desistência do prefeito de Salvador ACM Neto em concorrer ao cargo de governador da Bahia pelo partido Democratas, e a consequente candidatura do ex-prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo pela sigla, ainda podem ser percebidos no período que antecede a oficialização da candidaturas para as próximas eleições, em outubro. Uma pesquisa realizada pelo Instituto P&A (Pesquisa e Análise), divulgada nesta segunda-feira, 28, pelo site Bahia Notícias, apontou para uma reeleição tranquila de Rui Costa (PT), caso a eleição ocorresse no período entre 24 e 30 de abril, data da sua realização. O levantamento ouviu 1.200 pessoas, segundo informou o site.

De acordo com a análise, o governado Rui Costa lidera em todos os cenários da disputa no Estado. Na pesquisa espontânea, quando não são citados os nomes dos postulantes ao cargo, Rui possui margem de vantagem com relação a outros políticos. Entretanto, como os cenários de candidatura ainda não estão completamente definidos, foram testados vários nomes, entre os quais o de José Ronaldo (DEM) e João Gualberto (PSDB), que confirmaram a união na última sexta-feira (25), e a senadora Lídice da Mata (PSB), candidata à reeleição no Senado.

O primeiro questionamento é relacionado à apresentação de nomes por parte dos entrevistados. Rui Costa teria sido mencionado por 19%, já o nome do prefeito ACM Neto foi citado por 3,2% dos entrevistados. Seu substituto, José Ronaldo, que tenta unificar a oposição para ganhar força na disputa eleitoral de 2018, aparece como opção para 1,4% dos eleitores.

No primeiro cenário estimulado, na disputa entre Rui Costa, José Ronaldo, Lídice da Mata, João Henrique (PRTB), Marcos Mendes (PSOL) e João Gualberto, o governador seria reeleito, de acordo com a pesquisa, por 47,9% dos entrevistados. Em segundo lugar, estaria José Ronaldo, com 6,5% (a pesquisa foi realizada antes do anúncio da “união” entre DEM e PSDB). Lídice, candidata à reeleição no Senado, receberia 4,9% dos votos dos eleitores; João Henrique (1,7%); Marcos Mendes (0,7%) e João Gualberto (0,5%) estariam empatados tecnicamente.

No embate direto entre Rui Costa e José Ronaldo, para eventual segundo turno, o petista seria opção para 50,8% dos entrevistados, enquanto o democrata receberia votos de 7,1% dos eleitores. O número de pessoas que afirmaram não votar em nenhum dos dois candidatos foi o maior dos cenários estimulados, 26%. Enquanto 16,2% não souberam ou não responderam.

