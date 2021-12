Pesquisa aponta que atual prefeito de Cairu não se reelege

Uma nova pesquisa da disputa para a prefeitura de Cairu, a cerca de 173 km de Salvador, divulgada nesta quinta-feira, 29, aponta que Cintia Rosemberg do PMDB ganhará as eleições, com 48,95% dos votos. O atual prefeito Fernando Brito (PSD) fica com 44,21%.

O número de indecisos, que não souberam ou não responderam, fica em 4,47% e brancos e nulos 1,84%. O foi realizado pelo Instituto Gasparetto e ouviu 380 eleitores entre os dias 26 e 27 de setembro.

O Instituto Gasparetto avaliou ainda, o desejo da população pela continuidade da atual administração, comandada por Brito. Para a maioria do eleitorado (51,84%), o atual prefeito deve sair e dar lugar a um novo gestor, enquanto apenas 44,47% acredita que o gestor atual deve continuar no comando do município.

O levantamento possui margem de erro de 5% para mais ou para menos, com margem de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob protocolo nº BA- 01698/2016.

