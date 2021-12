Pesquisa A TARDE: Cabo Herling fará campanha por indecisos em Conquista

O candidato do PSL à prefeitura de Vitória da Conquista, Cabo Herling, comemorou o resultado do levantamento A TARDE/Potencial Pesquisa. Com 2% de intenções de voto na pesquisa estimulada e 1% na espontânea, o candidato mostrou confiança em uma subida de índice ao longo da campanha.

“Essa pesquisa retrata apenas o início de uma campanha. Estamos pontuando bem e esses números com certeza irão crescer”, afirmou Herling que confia nos 42% de indecisos apontados na pesquisa espontânea para alcançar o segundo turno. “Com a apresentação das propostas nós vamos buscar o apoio desses eleitores indecisos e eles vão entender que Conquista precisa se renovar”, avaliou.

Para conquistar o conquistense, o candidato, desconhecido por 39% da população, afirmou a sua intenção de fazer campanha nas ruas, respeitando as normas sanitárias impostas pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) para as eleições no estado.

“Pretendemos fazer a campanha sim. Vamos para a rua e iremos apresentar nosso projeto para a comunidade através de caminhadas, carreatas, encontros com a população e a comunidade em geral, obedecendo as normas sanitárias”, apontou.

