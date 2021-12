Pescadores temem prejuízo ambiental com estaleiro

Apesar do potencial de movimentação econômica para o Território do Recôncavo, a instalação do Estaleiro Enseada do Paraguaçu não é unanimidade no município de Maragojipe. A pesca é uma atividade importante para grande parte dos 41 mil habitantes da cidade e em algumas comunidades pesqueiras o clima é de apreensão em relação à possibilidade de a obra causar desequilíbrio e acabar com os peixes em locais como a Ponta do Souza, Nage Capanema, Guai e no Caja.



“Por que construir esse estaleiro aqui se a população não vai absorver esses empregos?”, questiona a líder

comunitária da Ponta do Souza, Daiana dos Santos. Segundo ela, faltam projetos para dar aos filhos da terra a oportunidade de trabalhar na obra.



Como prova da importância da pesca para a região, ela lembra do fenômeno da maré vermelha, que matou milhares de espécies marinhas na Baía de Todos-os-Santos e prejudicou a pesca na região. “A gente que vive da maré vê a chegada de doenças, prostituição e tudo o mais de ruim. Não pensam na pesca”, lamenta Daiana.



Apesar disso, a vida dos marisqueiros e pescadores da região não é fácil. O preço dos produtos varia muito entre o verão e o inverno. “Tem gente vendendo o quilo do siri catado nesta época do ano (inverno) por R$ 10”, lamenta o pescador Messias de Santana, de 42 anos. No verão, o preço do produto sai por R$ 25. Para conseguir juntar um pacote do produto, ele trabalha entre 12 e 14 horas. “Machuca muito os dedos e chega a ferir as mãos”, diz.



O espaço para o beneficiamento do produto, com 3 freezeres, geladeiras, defumador e condicionador de ar, está pronto desde o ano de 2007, mas os pescadores não usam o local.



José Roberto Leite, membro do movimento social dos Pescadores da Bahia, cobra investimentos no desenvolvimento sustentável da região. “Quero usar o que eu encontrei e deixar para que os meus filhos possam utilizar também”, afirma.



