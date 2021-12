Pesca fica mais escassa no Sertão do São Francisco

A represa do rio São Francisco em Sobradinho criou o segundo maior lago artificial do mundo. Mas o impacto da obra vai muito além disso: algumas cidades foram submersas, outras nasceram.

Vinte anos depois, meio milhão de pessoas vive sob a influência daquelas águas verde-escuras. De lá para cá, o Sertão do São Francisco se tornou um importante polo agrícola, com uma produção diversificada de frutas. A pesca, por outro lado, é cada vez mais escassa. A cidade que chegou a ter 30 mil habitantes, hoje tem 23 mil.



O território Sertão do São Francisco é responsável por 98% da produção de uvas da Bahia, 80% de melão, 58% de manga, 25% de goiabas e 76% de cebolas. Nenhum dos 10 municípios é plenamente atendido com serviço de saneamento básico.



“O uso da águaé a principal vertente econômica da região”, acredita o prefeito de Sobradinho, Genilson Silva. A cidade nasceu a partir dos 10 mil homens de todo o Nordeste que se dirigiram para lá durante a construção da barragem a 48 km de Juazeiro.



Além das atividades já conhecidas, há grande interesse em usar a água do rio como atrativo para o turismo nas margens do Velho Chico.



O local precisa de investimentos na área de saneamento, pavimentação de ruas e melhorias dos acessos. A orla da cidade, conhecida como Chico Periquito, está em fase de urbanização e deverá oferecer mais conforto ao lazer da população e dos visitantes. O fluxo hoje é considerado muito abaixo do potencial.



“Ninguém olha para uma cidade feia. O empresário não vai querer investir em um local sem bons serviços públicos”, reconhece o prefeito.

Veja o mapa da viagem de A TARDE pelo interior da Bahia

Há 48 km de Juazeiro e Petrolina, a ideia é aproveitar os ventos favoráveis das grandes cidades e ir à reboque.



Acredita-se que Sobradinho pode ser a área de lazer da região.



O pescador Pedro Bezerra de Freitas, 47 anos, vive mais do turismo que da pesca.



Montou um restaurante no Chico Periquito e pesca apenas para atender pedidos dos clientes. “Tinha muitos peixes antes e não tinha esse monte de barragens no rio”, lembra. Ele chegou à Bahia em 1980, vindo do Ceará, atrás das boas pescarias. “Só consigo viver atualmente porque pego e vendo para meus clientes aqui”, comenta.



Dois filhos seguiram a profissão do pai e hoje ganham a vida graças ao restaurante também.

