Personalidades lamentam a morte de Eduardo Campos nas redes

A morte do candidato do PSB à Presidência, Eduardo Campos, também abalou o ramo cultural. Diversas personalidades lamentaram a tragédia que ocorreu na manhã desta quarta-feira, 13, em Santos, São Paulo.

"Muito triste e chocado com a notícia da morte do meu amigo Eduardo! Putz! Um grande amigo que a vida me deu.. Vai com Deus, meu irmão", escreveu o cantor Thiaguinho. O senador Pedro Simon também se manifestou no Twitter: "Minhas condolências e orações à família de Eduardo Campos e das demais vítima desse trágico acidente."

"Difícil acreditar na morte do Eduardo Campos em plena campanha! A vida é muito frágil e fugaz. Perde o Brasil", disse o cantor e compositor Leoni. Os humoristas Marcelo Tas e Felipe Andreolli também se manifestaram. "Meus sentimentos à família e amigos de Eduardo Campos", afirmou Tas. "Caramba! É sério isso?! Caiu o avião do Eduardo Campos em Santos?! E ele morreu?! Que horrível!", comentou Andreolli.

"Pelo amor de Deus, querer saber o que muda na eleição em um momento triste como este! É hora de lamentar a tragédia e fazer silêncio respeitoso", disse Xico Sá. "Que triste a morte do Esuardo Campos!!!! A vida é frágil demais!", escreveu a autora de novelas Glória Perez. Bruno Gagliasso também falou sobre a morte do candidato. "Um homem que fazia a diferença e estava em busca de mudança. Meus sentimentos a família Campos e amigos.", escreveu no Facebook.

O vocalista da banda Detonautas Roque Clube, Tico Santa Cruz, também se manifestou pelo Facebook. "Estava acompanhando a campanha de Eduardo Campos. Incrível como fatos assim nos mostram o quanto somos vulneráveis e o quanto a vida é tão imprevisível. O tempo, o amor e a morte ninguém controla. Sem palavras", escreveu. "Tragédia nacional", afirmou o ator José de Abreu.

O candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Alexandre Padilha, suspendeu as atividades. "Estávamos em campos opostos, mas sempre fomos amigos desde o governo Lula", escreveu.

