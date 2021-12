Pelourinho é endereço de visita de Eduardo Campos a Salvador

Importante colégio eleitoral do Nordeste, a Bahia tem recebido atenção especial dos presidenciáveis. Amanhã, quinta, 7, desembarca em Salvador o candidato do PSB, Eduardo Campos.

O ex-goverandor de Pernambuco vem acompanhado da candidata a vice em sua chapa, Marina Silva. Os dois serão recepcionados pela candidata ao governo estadual Lídice da Mata e Eliana Calmon, que tenta uma vaga para o Senado. As duas são do PSB.

Na agenda do grupo está programada uma série de visitas a entidades representativas da cultura afro-brasileira na capital baiana. Às 14h30 eles dão entrevista na Soceidade Protetora dos Desvalidos, localizada no Terreiro de Jesus.

A instituição é herdeira da tradição de irmandades e associações formadas por escravos e libertos que tinham como princípio reunir recursos para alforria e fornecer apoio aos familiares dos seus associados em casos de morte ou invalidez. É por isso considerada uma das pioneiras do sistema previdenciário brasileiro.

Em seguida, os candidatos vão caminhar pelas ruas do Pelourinho distribuindo panfletos e visitarão as sedes do Cortejo Afro, Olodum, Projeto Axé, Alaíde do Feijão e Teatro de Arena do Senac onde acontece um encontro com jovens.

O principal tema da conversa com a juventude será o projeto de universalização da escola integral, incluido nos programas de governo de Eduardo Campos e de Lídice da Mata.

