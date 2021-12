Pelegrino vota e diz acreditar em vitória no 1º turno

O candidato Nelson Pelegrino votou pouco depois das 10 horas na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba) neste domingo, 07. O petista chegou acompanhado da sua vice na chapa, a vereadora Olívia Santana, da senadora Lídice da Mata e do secretário do Planejamento da Bahia, José Sergio Gabrielli,e disse acreditar em uma vitória no primeiro turno.

Na chegada à sua seção, o candidato do PT agradeceu ao apoio dos eleitores. "Quero agradecer de coração à população de Salvador que acreditou no nosso trabalho. Saímos atrás nas pesquisas e hoje demos essa virada. Estamos confiantes em conquistar essa vitória no primeiro turno, mas, caso não consiga, vamos vencer no segundo".

O petista acabou sendo chamado de "traíra" por um eleitor, e foi vaiado por algumas pessoas que foram ao local votar.

