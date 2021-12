Pelegrino vota e afirma acreditar em "vitória"

O candidato Nelson Pelegrino (PT) votou, por volta das 10h50 deste domingo, 28, na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (Ufba). O petista estava acompanhado de seus familiares, de sua vice na chapa, a vereadora Olívia Santana, do deputado estadual Marcelo Nilo, do secretário de Planejamento do Estado José Sergio Gabrielli, do vereador eleito Waldir Pires e do ex-prefeiturável Márcio Marinho, que apoia Pelegrino neste segundo turno.

Na chegada à sua seção, na Faculdade de Direito, no Canela, o candidato do PT agradeceu o apoio dos eleitores. "Quero agradecer de coração à população de Salvador, que abraçou o nosso trabalho. Acredito na vitória", disse, contrapondo a pesquisa divulgada pelo Ibope/TV Bahia no sábado, 27, que apontou ACM Neto (DEM) com 55% dos votos válidos - excluindo os brancos/nulos e os eleitores indecisos. Pelegrino aparece com 45%.

Em conversa com os jornalistas, Marcelo Nilo disse acreditar na pesquisa realizada pelo Instituto Bahia, Pesquisa e Estatística (Babesp), que é de sua propriedade e apontou vitória do candidato do PT. Segundo números divulgados pela pesquisa, Pelegrino tem 43% dos votos contra 41,6% de ACM Neto.

