Pelegrino promete projeto habitacional para o subúrbio

Em caminhada realizada nos bairros de Plataforma e São João do Cabrito (subúrbio ferroviário), na manhã deste domigo, 14, o candidato petista à Prefeitura de Salvador, Nelson Pelegrino, prometeu desenvolver um projeto de urbanização local, caso eleito, para sanar o déficit habitacional da cidade.

De acordo com o prefeiturável, os recursos - que seriam adquiridos por meio de parcerias com o Governo do Estado e com a União - estariam em torno de R$ 125 milhões e seriam aplicados até 2014.

Além do projeto habitacional, Pelegrino afirmou que implantará postos de saúde e UPAs, caso eleito, nos bairros do subúrbio ferroviário.

