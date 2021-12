Pelegrino promete "ordem" e Hamilton "revolução"

Com discursos fortemente direcionados à promoção da igualdade social, os candidatos a prefeito de Salvador, Nelson Pelegrino (PT) e Hamilton Assis (Psol), participaram na manhã desta quarta-feira, 12, da segunda rodada de sabatinas promovida pela Fecomércio - em parceria com o Grupo A TARDE - com os prefeituráveis da capital baiana. O primeiro encontro, realizado no dia 30 de agosto, contou com a participação do peemedebista Mário Kertész e com a ausência de Márcio Marinho (PRB).

Embora sob discursos convergentes - quanto a necessidade de um governo voltado para os mais pobres - as propostas de Nelson e Hamilton evidenciam como o Psol encara às questões socias de forma contrária ao PT (legenda que, por meio suas dissidências, possibilitou a formação do Psol, em 2004).

Enquanto o candidato petista promete governar para os mais pobres, colocando ordem na casa - sem esquecer das alianças com os grupo privados - Hamilton Assis afirma que a prefeitura deve dissipar as máfias que tomam conta do munícipio e do bem público, por meio de uma revolução democrática.

Ordem - Durante os 15 minutos iniciais, usados para a auto-apresentação do candidato, Pelegrino destacou as potencialidades da capital baiana, considerando-as subaproveitadas pela atual gestão municipal. O petista promete, caso eleito, dar novo vigor ao turismo e ofertar mais opções de lazer para a população.

De forma emergencial, essas metas seriam atingidas por meio da "Operação Copa das Confederações", que tem por meta preparar a capital baiana para o evento que antecede a Copa do Mundo.

Para Pelegrino, a orla da capital deve ser melhorada aos poucos e de forma planejada, já que as obras demandam recursos elevados. Já a reforma dos monumentos culturais da cidade seria imediata.

Quantos à administração pública, o candidato petista disse que pretende economizar 30% dos atuais gastos da prefeitura e triplicar a sua capacidade de investimentos. Com essas medidas, Pelegrino espera colocar ordem na cidade e devolver à Salvador a capacidade de se manter, o que para ele não ocorre na atual administração.

Quando a questão discutida foi o social, Pelegrino afirmou que irá disputar de forma persistente todo o orçamento possível para promover a igualdade social em Salvador. Destacando conquistas sociais dos governos Lula, Dilma e Wagner, o petista afirmou que as melhorias vistas no Brasil só serão percebidas em Salvador se as gestões municipal, estadual e federal estiverem alinhadas.

Revolução - Pedindo a benção de ancestrais indígenas e africanos, Hamilton Assis iniciou a sua participação na sabatina afirmando que fará um gestão que cuida do povo. Para o candidato, isso só será possível quando a prefeitura for desprivatizada e o bem público for retirado da mão das elites.

Perguntado sobre quais são as máfias que estão à frente da prefeitura - acusação persistente de sua propaganda política - o representante do Psol disse que isso a polícia que deve dizer, já que caberia a ela investigar. Por sua vez, pontua que em seu governo, caso eleito, a administração deixaria as mãos de empresas privadas. "Fazer política não é vender a cidade", disparou.

Em sua apresentação, Hamilton criticou a gestão de João Henrique e disse que os demais candidatos a prefeito não representam as mudanças necessárias à cidade. Para o prefeiturável, tais governantes vêm os cidadãos apenas como consumidores, não como povo.

Sobre a arrecadação pública, Hamilton defendeu que ricos paguem mais impostos; quanto o assunto discutido foi meio ambiente, prometeu rever a Lei de Ordenamento e Uso do Solo (Lous); e quando o tema foi educação, afirmou que defenderá a implementação de uma disciplina sobre a história dos afrodescentes nas escolas.

O socialista destacou que a sua esperança de tornar Salvador uma cidade digna é que o faz enfrentar todas as dificuldades de campanha - destacando a falta de recursos. Caso eleito, "farei uma revolução democrática na cidade", concluiu.

Próximo café - A última rodada do "Café com Candidatos", evento mediado pela jornalista Ticiana Villas Boas (apresentadora do Jornal da Band), será realizado na próxima quinta-feira, 13. Os candidatos sabatinados serão ACM Neto (DEM) e Rogério Tadeu da Luz (PRTB).

O primeiro candidato de cada evento será entrevistado das 8h15 às 9h15, no modelo de café da manhã, e o segundo candidato das 9h30 às 10h30, no modelo coffee break.

O cobertura pode ser acompanha ao vivo, por meio da TV A TARDE, como também por meio da página do grupo no twitter.

adblock ativo