Pelegrino promete oportunidades de emprego para jovens

O candidato do PT à Prefeitura de Salvador, Nelson Pelegrino, realizou caminhada na comunidade da Polêmica, nesta quarta-feira, 3. Durante a visita, ele afirmou que, caso seja eleito, promoverá políticas para a inclusão de jovens no mercado de trabalho.

Segundo Pelegrino, uma das ações do seu plano de governo será criar a "Casa do Jovem Trabalhador", nos bairros mais carentes. No local, os jovens teriam acesso à noções de português, matemática e informática, para que possam se habilitar à melhores vagas de emprego.

