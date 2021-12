Pelegrino promete integração tarifária de transporte

Em caminhada na Lagoa da Paixão (Subúrbio Ferroviário), na manhã deste domingo, 23, o candidato a prefeito de Salvador, Nelson Pelegrino (PT), anunciou que, caso eleito, iniciará a integração tarifária do sistema de transporte público com a implantação do bilhete único.

Por meio do programa, o cidadão poderia utilizar ônibus, trem e metrô durante três horas, independente do número de viagens dos passageiros. Segundo o candidato, a implantação do novo sistema já foi iniciada com a pesquisa origem/destino que o Governo Estadual está realizando em Salvador.

"É o primeiro passo. Ao final do estudo poderemos definir com mais propriedade as linhas de ônibus, de acordo com a demanda de cada bairro, e melhorar a qualidade do serviço", declarou.

