Pelegrino promete grandes obras com recursos federais

O candidato Nelson Pelegrino (PT) aposta em grandes obras estruturantes e parcerias com programas estaduais e federais para conquistar o eleitorado de Salvador. Das promessas feitas pelo petista no primeiro mês de campanha, pelo menos seis são atreladas a programas ou recursos do governo federal ou estadual. As propostas fazem parte da estratégia do petista de "colar" sua imagem na do governador Jaques Wagner e da presidente da República Dilma Rousseff.

No campo das obras de infraestrutura, o petista propõe a implantação de um sistema viário na região do Shopping Iguatemi, com a construção de viadutos, pontilhões, passarelas e passagens de nível. As obras seriam custeadas com recursos do PAC Grandes Cidades. O petista também prometeu a requalificação da orla atlântica de Salvador, num projeto orçado em R$ 1 bilhão e custeado essencialmente pelo governo federal. A obra prevê mudanças nas pistas de trânsito, a ampliação dos calçadões e a construção de barracas e equipamentos de lazer para a população.

O candidato também prometeu a construção de 20 mil casas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida e a implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em cada bairro de Salvador, programas que estão na esfera federal, além da ampliação do programa Vida Melhor e da instalação de uma Base Comunitária de Segurança, ambos da esfera estadual.

Questionado sobre uma possível dependência de recursos federais, num momento em que o governo aperta os cintos por conta dos efeitos da crise europeia, Pelegrino afirmou que não é prática do governo federal contingenciar recursos de programas sociais. Contudo, não apontou alternativas de financiamento para obras estruturantes como as prometidas para a orla e para a região do Iguatemi.

Emprego - Além de grandes obras de infraestrutura, Nelson Pelegrino tem nas políticas de geração de emprego uma das suas prioridades, com cinco promessas feitas no primeiro mês da campanha. O petista prometeu inaugurar o Condomínio de Fábricas Paulo VI, no Uruguai, trabalhar pela inclusão produtiva do comércio informal e apoiar os comerciantes da Baixa dos Sapateiros. "Vamos identificar setores (econômicos) para apoiar e valorizar, além de outros que possam ser potencializados", destacou o petista.

As outras duas propostas na área do emprego focam essencialmente na população mais jovem: a implantação do estágio remunerado de nível superior no serviço público e a implantação da Casa do Jovem Trabalhador no bairro de Fazenda Coutos. Turismo e transportes foram as outras duas áreas com mais propostas do petista.

Em baixa - Os setores de serviços públicos e ação social foram os dois com menos propostas feitas por Pelegrino: no primeiro, o petista propôs a reforma de feiras e mercados localizados nos bairros e, no segundo, a ampliação do Vida Melhor, versão estadual do programa Brasil Sem Miséria.

A educação também ficou em baixa, com apenas três propostas do candidato. Duas delas estão centradas no ensino básico: a implantação de uma rede de creches e do curso de tempo integral para os alunos em atividades esportivas e culturais em clubes e entidades sociais de bairros. "Se colocarmos mais crianças em creche, na pré-escola, no ensino fundamental e ampliarmos a educação em tempo integral já será um grande avanço", diz Pelegrino. Para o ensino médio, a promessa é implantar uma escola técnica no subúrbio ferroviário.

