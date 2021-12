Pelegrino promete criar rede intregrada de segurança

O candidato a prefeito de Salvador, Nelson Pelegrino (PT), apresentou seu plano de governo para a área da segurança, em seminário realizado no auditório da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), na manhã desta segunda-feira, 27.

Em discurso, o prefeiturável afirmou que fará uma gestão integrada de segurança, com todos os setores trabalhando juntos no combate ao crime. "Precisamos criar uma rede de segurança, onde todos trabalhem juntos e fique claro aquilo que é responsabilidade da Polícia Federal, da Polícia Militar e da Guarda Municipal", afirmou.

O candidato petista ressaltou que ações sociais são importantíssimas no combate à violência. " Primeiro, precisamos dar infraestrutura aos locais, entrar com ações territoriais e sociais. Depois, caso haja necessidade, entramos com a Base Comunitária", destacou.

Além de ressaltar ações sociais, o candidato também prometeu aumentar o efetivo da Guarda Municipal, além de requalificar os atuais agentes. "Se não houver uma recomposição de efetivo, a segurança não melhorará. Esta recomposição não se faz da noite para o dia. Leva em torno de um ano para um policial sair da academia formado e ir às ruas. Com este aumento de efetivo e a requalificação para entender o sistema integrado, a situação da segurança e da guarda será outra", finalizou.

