Pelegrino promete ambulantes no entorno da Fonte na Copa

O candidato Nelson Pelegrino (PT) afirmou que, caso seja eleito, os vendedores ambulantes poderão atuar no entorno da Arena Fonte Nova durante a Copa do Mundo e a Copa das Confederações. A declaração foi feita nesta quinta-feira, 25, em reunião com ambulantes, barraqueiros e baianas de acarajé, em Patamares, quando foi detalhado o projeto de requalificação da orla.

"Quero dizer para vocês que foi votada a Lei Geral da Copa, mas na minha administração eu não vou reprimir ambulante. O ambulante vai poder vender no entorno da Fonte Nova numa boa porque eu não vou proibir ninguém de vender", disse Pelegrino em discurso.

Para cumprir a promessa, contudo, o petista terá que negociar com a Fifa uma flexibilização da Lei Geral da Copa. O 11º artigo da lei destaca que União, estados e municípios terão que colaborar para assegurar à Fifa e seus patrocinadores exclusividade para "divulgar suas marcas, distribuir, vender, dar publicidade ou realizar propaganda de produtos e serviços, bem como outras atividades promocionais ou de comércio de rua, nos locais oficiais de competição, nas suas imediações e principais vias de acesso".

As áreas de exclusividade vão ser estabelecidas de acordo com os requerimentos feitos pela Fifa, respeitando-se um perímetro máximo de dois quilômetros ao redor dos estádios. Questionado sobre como implementará a medida, Pelegrino disse que pode haver flexibilização à venda de produtos que não são concorrentes dos patrocinadores da Fifa. Mas admitiu que a questão ainda será objeto de negociação. "O que quis dizer é que, no meu governo, não vou reprimir ninguém", disse.

Também presente ao evento, o deputado Sérgio Carneiro (PT) disse que "será difícil" a atuação dos ambulantes no raio de dois quilômetros da Fonte Nova. "A Fifa determina um raio e fora deste raio não há impedimento. Dentro do raio, acho difícil. O município vai ter que cumprir as determinações", afirmou. No discurso aos ambulantes, Pelegrino se disse confiante na vitória, mas conclamou os aliados a conquistarem novos votos. "A eleição está disputada e cada voto é precioso. Temos que jogar duro nesta reta final e convencer quem está do lado de lá ", conclamou o petista.

