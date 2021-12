Pelegrino intensifica disputa discutindo "cotas"

O candidato petista à Prefeitura de Salvador, Nelson Pelegrino, continua explorando o tema "cotas" em sua campanha eleitoral. Em caminhada entre os bairros do Imbuí e da Boca do Rio, na manhã desta sexta-feira, 21, o postulante sugeriu que o candidato democrata, ACM Neto, finje trabalhar em prol das pessoas que mais precisam.

"Nós não precisamos fingir que trabalhamos pelas classes menos favorecidas, nem alardear o que não fazemos. Nós trabalhamos, sempre estivemos nas ruas, lutamos pelas cotas raciais, Prouni, quilombolas, Bolsa Família, habitações populares. Mentira tem perna curta. Quem pensar que engana o povo, apresentando uma história de luta que nunca teve, vai receber o troco", declarou Pelegrino.

Pela manhã, em entrevista à Rádio Tudo FM, Pelegrino intensificou o confronto com Neto ao desafiá-lo a mostrar alguma manifestação pública em que dissesse ser contrário à posição do DEM, quando o partido tentou acabar com as cotas raciais no Supremo Tribunal Federal (STF). "Sou o único candidato que diz de onde vêm os recursos para os compromissos assumidos", cutucou Pelegrino.

