Pelegrino foca em ações para jovens

Promessas de medidas que beneficiam os jovens deram o tom da caminhada que o candidato petista a prefeito de Salvador, Nelson Pelegrino, fez no bairro de Fazenda Grande do Retiro. Entre as medidas anunciadas estão a construção de um espaço recreativo e de uma escola profissionalizante no bairro.

Ele acrescentou ainda que uma das suas prioridades será investir na formação profissional de 100 mil jovens na capital baiana durante seus quatro anos de governo. Acompanharam o candidato, que representa a coligação "Todos Juntos por Salvador", sua vice Olívia Santana e a senadora Lídice da Mata.

