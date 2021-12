Pelegrino fala de educação infantil no Dia das Crianças

Nelson Pelegrino, candidato do PT à prefeitura de Salvador, visitou bairros populares neste sexta, 12, durante a campanha do segundo turno das eleições. Durante a ação, o candido disse que a melhor homenagem que pode prestar às crianças da cidade, principalmente aquelas que vivem na periferia, é facilitar o acesso à educação. Pelegrino prometeu a construção de 138 creches, que constam em seu plano de governo, e disse ainda que irá favorecer as creches comunitárias.

"As mães pobres de Salvador têm dificuldade de deixar as crianças quando saem para o trabalho. Nossa proposta é dobrar as vagas em creches e educação infantil nos bairros populares e fazer parcerias com as escolas comunitárias que oferecem educação infantil", declarou Pelegrino.

O petista prometeu também reerguer a Fundação Cidade Mãe, criada por Lídice da Mata, e que atualmente está praticamente desativada."A Cidade Mãe é um símbolo que, mesmo realizando um belo trabalho social, foi menosprezado nos últimos 16 anos. Se eu for eleito, a partir de janeiro de 2013 ela voltará a ser o que era", afirmou.

