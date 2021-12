Pelegrino e Neto se preparam para o 2º turno

Mais de 1,8 milhão de eleitores vão às urnas neste domingo, 7, para escolher o prefeito que vai administrar a cidade do Salvador de 2013 a 2016 e os 43 vereadores que farão parte da nova Câmara Municipal. Seis candidatos estão na disputa: Nelson Pelegrino (PT), ACM Neto (DEM), Mário Kertész (PMDB), Márcio Marinho (PRB), Hamilton Assis (PSOL) e Rogério da Luz (PRTB). A votação acontece a partir das 8 horas nas 204 seções que integram as 20 regiões eleitorais existentes na capital. Às 17 horas, as urnas serão lacradas para dar início à apuração dos votos do primeiro turno. Se não ocorrer nenhum imprevisto, os resultados serão conhecidos já na noite de hoje.

Se os números das pesquisas de intenção de votos se confirmarem, na noite deste domingo estará definido o 2º turno em Salvador entre Nelson Pelegrino (PT) e ACM Neto (DEM). Representante das chamadas forças progressistas, Pelegrino, o candidato do governador Jaques Wagner e da presidente Dilma Rousseff, tenta pela quarta vez ser o primeiro petista a governar a capital baiana, cidade que é o terceiro maior colégio eleitoral do País.

Herdeiro do carlismo, grupo político que dominou a Bahia por três décadas, Neto disputa a prefeitura pela segunda vez, numa aposta pela sobrevivência política do seu partido - além de Salvador, o DEM só tem chances de eleger prefeito em uma capital, Aracaju. Nem os assessores dos dois candidatos apostam em vitória no primeiro turno, e algumas estratégias já estão sendo traçadas para o segundo.

Os petistas esperam atrair apoios e os votos mais à esquerda. Os democratas acreditam num maior equilíbrio, já que os dois terão os mesmos 10 minutos por dia no horário eleitoral gratuito. A julgar pelos últimos dias desta etapa do pleito - marcados por acusações, agressões verbais de ambos os lados e até a divulgação de panfletos apócrifos -, essa nova fase da campanha eleitoral deverá ter o carimbo da radicalização.

Não é arriscado afirmar que a dupla "Tom e Jerry", incorporada por Neto e Pelegrino no primeiro turno, sairá de cena para dar vez a um confronto mais ao estilo dos rivais do boxe Mike Tyson e Evander Holyfield. Resta saber quem vai dar a última mordida, quando os votos do segundo turno forem fechados no dia 28.

O professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e cientista político Joviniano Neto prevê, no segundo turno das eleições, uma polarização mais radical na disputa do voto do eleitor tanto por ACM Neto como por Nelson Pelegrino. Mas do que propostas, o discurso será a arma pelo qual os dois vão se enfrentar nos próximos 20 dias.

"Na medida em que não há como ampliar muito as articulações políticas, os candidatos vão apelar diretamente para segmentos de eleitores isolados, independentemente de partidos. E nessa disputa, vale apelar a todo tipo de argumento", acredita o especialista.

Pelegrino, que tem o apoio de 14 partidos e naturalmente deverá atrair o PRB do candidato Márcio Marinho, que também é da base governista, vai reforçar a tese do alinhamento político. Argumentará que Salvador só tem a ganhar se eleger um prefeito "do mesmo time" dos governos estadual e federal.

"Nelson Pelegrino vai reafirmar as propostas que fez no primeiro turno e se valer de uma presença maior na campanha da presidente Dilma Rousseff, que confirmou, havendo segundo turno, virá a Salvador", afirma Joviniano.

ACM Neto, que deverá cooptar parte dos votos do PMDB dados a Mário Kertész, reforçará as críticas que tem feito ao PT e à gestão do governador , para desconstruir a tese do alinhamento e reafirmar que "Salvador pode caminhar com as próprias pernas".

Vale registrar que o PMDB é aliado do PT no plano nacional, mas faz oposição na Bahia. "O democrata vai insistir que não adianta ter padrinho de fora se não tiver competência para tocar os projetos, e que ele vai saber como fazer o que o governo do PT prometeu e não conseguiu", afirma o professor da Ufba.

adblock ativo