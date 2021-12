Pelegrino e ACM Neto têm maiores doações

Os candidatos a prefeito de Salvador ACM Neto e Nelson Pelegrino receberam as duas maiores doações individuais até o dia 2 de agosto, segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, que pela primeira vez abriu o nome dos doadores de campanha antes das eleições.

Confirmando a capital baiana como prioridade do Democratas nas eleições municipais deste ano, ACM Neto recebeu R$ 500 mil do diretório nacional do partido, com recursos do fundo partidário. O petista Nelson Pelegrino, por sua vez, recebeu R$ 500 mil da construtora OAS, responsável por obras estaduais como a Via Expressa Baía de Todos-os-Santos e Arena Fonte Nova. Até agosto, a empreiteira havia sido a única doadora do petista.

Apesar de ter mais de 90% custeada pelo diretório nacional, o candidato ACM Neto recebeu recursos de diferentes fontes, incluindo o diretório estadual e pessoas físicas como os empresário Ruy Lemos Sampaio, Carlos Calumy, Carlos Otávio Rocha e João Carlos Tourinho Dantas, além dos médicos Carlos Sampaio Filho e César de Araújo Neto.

Terceiro com a campanha mais cara em Salvador, Márcio Marinho (PRB) recebeu R$ 295 mil, sendo 100% dos recursos oriundos do fundo partidário. O candidato peemedebista Mário Kertész recebeu uma única doação - em forma de equipamentos de informática - da microempresa A C de Paula Neto no valor de R$ 6,7 mil.

Hamilton Assis, do PSOL, recebeu R$ 5,3 mil por meio de duas doações de pessoas físicas - Antonio Maurício Freitas Brito e Luciana Teixeira de Souza.

Já o candidato Rogério da Luz (PRTB) não registrou doações de campanha.

Interior - No interior, candidatos de municípios como Camaçari, Catu, Senhor do Bonfim, Barreiras e Tabocas do Brejo Velho também receberam doações "generosas". A maior doação individual no interior foi feita em Catu: o candidato Dr. Nardison (PTB) recebeu 138 mil do Comitê Financeiro Municipal. Em Barreiras o peemedebista Zito Barbosa recebeu 118 mil do comitê municipal.

As principais doações de empresas privadas no interior ocorreram em Camaçari, onde o petista Ademar Delgado recebeu R$ 100 mil da rede hoteleira Vila Galé. Em Dias D'Ávila, a também petista Jussara Márcia obteve R$ 100 mil da Paranapanema, empresa que tem um complexo industrial na cidade.

*Colaborou Donaldson Gomes

adblock ativo