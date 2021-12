Pelegrino defende importância de aliança com Dilma e Wagner

O candidato a prefeito de Salvador, Nelson Pelegrino (PT), foi o segundo prefeiturável a participar do ciclo de entrevistas promovido pelo telejornal BATV, da Rede Bahia (afiliada da Rede Globo), na noite desta terça-feira, 21. O postulante petista ressaltou, durante os cinco minutos de entrevista, o argumento norteador de sua campanha nas Eleições 2012: o de que Salvador precisa estar politicamente alinhada com os governos federal e estadual, todos governados pelo PT.

Por meio de um governo alinhado, o petista afirmou que será possível promover melhorias significativas na capital. No que refere-se à saúde, por exemplo, Pelegrino disse que pretende criar dez novas unidades de urgência e emergência. Além disso, em parceria com o governo estadual, o postulante a prefeito ressaltou que investirá na criação de um novo hospital em Salvador. Quando o tema foi mobilidade pública, Pelegrino afirmou que a linha um do metrô ficará pronta até a Copa do Mundo e que a linha dois estará parcialmente concluída até o final do seu mandato.

Diante das propostas discutidas, o candidato petista enfatizou o discurso que tem sido apresentado pela maioria dos candidatos: "o principal desafio de quem assumir a administração será colocar ordem na casa", ressaltou. Para cumprir esta meta, Pelegrino prometeu rever todos os gastos da prefeitura. As possíveis economias feitas a partir da revisão de custos devem ser utilizadas, segundo o candidato, em projetos como "Operação Copa das Confederações", onde devem ser realizadas melhorias no sistema viária e turístico da capital.

Quanto a sua colocação na primeira pesquisa Ibope (3/8), onde aparece em segundo lugar com 13 % dos votos, Pelegrino relembrou a última disputa para o cargo de prefeito, quando o candidato petista Walter Pinheiro aparecia com 6% das intenções de voto e, contrapondo as pesquisas, chegou ao segundo turno.

O próximo candidato a ser entrevistado no telejornal BATV é Marcio Marinho (PRB), nesta quarta-feira, 22.

adblock ativo