Pelegrino acredita que obterá os votos de Kertész e Marinho

Em entrevista realizada no telejornal BATV (TV Bahia), na noite desta terça-feira, 16, o candidato petista à Prefeitura de Salvador, Nelson Pelegrino, destacou crença na transferência dos votos adquiridos por Mário Kertész (ex-PMDB) e Márcio Marinho (PRB) no primeiro turno das Eleições 2012.

Com a ajuda do ex-peeemebista e do deputado republicano, que apoiam a sua candidatura no segundo turno, o petista vê como possibilidade concreta a mudança dos votos dos eleitores. "Os eleitores de Kértész e de Marinho têm recebido bem nossos projetos, pois representamos a única candidatura que tem força para mudar Salvador", relatou.

Durante os cincos minutos de entrevista, Pelegrino reiterou que seu programa administrativo está alinhado com os governos federal e estadual, característica que garantiria à capital baiana acesso amplo aos programas sociais que mudaram o Brasil. "Colacarei na pauta dos governos do estado e federal os problemas da cidade e, juntos, vamos mudar Salvador", argumentou.

Perguntado se a presidente Dilma Rousseff e o governador Jaques Wagner perseguiriam a candidatura de ACM Neto (DEM), caso eleito, o petista disse que o PFL (atual DEM) é que tinha como característica perseguir quem não estava alinhado com o seu governo.

O candidato democrata ACM Neto será entrevistado no telejornal, na próxima quarta-feira, 17.

