Pedido de vista adia julgamento do Ficha Limpa no STF

Ficou para esta quinta, 23, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o recurso extarordinário impetrado por Joaquim Roriz (PSC), cujo registro da candidatura a governador do Distrito Federal (DF) foi negado pelo Tribunal Regional Eleitoral do DF e pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com base na lei complementar 135/2010 (lei da Ficha Limpa). A sessão desta quarta do STF foi marcada por ânimos alterados dos ministros e pela surpreendente insistência de César Peluzo, presidente do órgão, e de Gilmar Mendes em provocar uma votação no sentido de julgar a própria constitucionalidade da lei Ficha Limpa – argumentando problema linguístico.



“Isso significaria inaugurar aqui a prática de uma ação direta de inconstitucionalidade incidental de ofício”, reagiu, contrariada, a ministra Carmen Lúcia. “Isso mais me parece um salto triplo carpado hermenêutico”, criticou Ayres Britto, relator da ação, único a manifestar seu voto - que é a favor da Ficha Limpa e contra a pretensão de Roriz. Na linguagem jurídica, “de ofício” significa sem a existência de uma ação própria, o que é vedado aos juízes pela legislação brasileira. Um pedido de vista de Dias Toffoli provocou o encerramento da sessão após quatro horas de debate.



Toffolli também demonstrou irritação antes de pedir vista: os demais ministros discutiam entre si quando ele pediu a palavra. “Já que vocês não me permitem falar, vou pedir vista”, disse ele, que não chegou a manifestar opinião. Peluzo e Mendes insistem em que a lei Ficha Limpa é inconstitucional por um detalhe lingüístico: no Senado, a expressão “tenham sido condenados” foi trocada por “para que forem condenados”, e seguiu para sanção do presidente Lula. No entendimento manifestado pelos dois ministros, por causa dessa alteração lingüística o texto deveria ter retornado à Câmara.

Ricardo Lewandowski discordou abertamente da posição de Peluzo e Mendes durante os debates. Joaquim Barbosa também, chegando a dizer que o salto triplo carpado a que se referiu Ayres Britto seria dado num processo subjetivo.



A ficha suja de Roriz – Em maio desse ano, o ex-senador e ex-governador do DF Joaquim Roriz foi condenado pela 8ª Vara da Fazenda Pública por usar helicóptero do governo para ir a eventos públicos em 2006, quando já havia deixado o cargo de governador. Mas o caso mais rumoroso envolvendo Roriz foi em 2007, quando ele foi flagrado durante uma ação da Polícia Civil do DF, em conversas telefônicas grampeadas com autorização judicial, combinando com Tarcízio Franklin de Moura a entrega de R$ 2,2 milhões em dinheiro vivo. Moura era presidente do Banco Regional de Brasília, estatal, e foi preso no curso da operação por crimes como corrupção, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Roriz era senador.

A conversa telefônica que a polícia do DF gravou entre Roriz e Tarcízio foi descrita minuciosamente pelo ministro Ayres Brito durante a leitura de seu voto nesta quarta no plenário. Ayres Britto assinalou que a “proteção da probidade administrativa deve considerar a vida pregressa dos candidatos” e lembrou que “a palavra candidato vem de cândido, puro, limpo – num sentido ético”. Ayres Britto chegou a citar a filósofa alemã Hannah Arendt ao dizer que “a banalização do mal é o próprio mal” e defendeu abertamente a lei da Ficha Limpa, enfatizando que ela “chegou com 16 anos de atraso”.

Nenhum outro ministro teve tempo hoje de manifestar seu voto, embora Cézar Peluso e Gilmar Mendes não tenham deixado dúvida sobre suas posições contrárias à lei da Ficha Limpa e favoráveis à pretensão de Joaquim Roriz.



adblock ativo