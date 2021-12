PCdoB, PT e PSB abrem diálogo visando à construção de um bloco

O presidente municipal do Partido dos Trabalhadores (PT), Ademário Costa, do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Everaldo Augusto, e do Partido Socialista Brasileiro (PSB), o vereador Sílvio Humberto, se reuniram em um hotel, nesta quarta-feira, 18, para tratar da construção de uma pauta comum entre os partidos da esquerda, tendo em vista a possível construção de um bloco para enfrentar o pré-candidato do Democratas e líder das pesquisas de intenção de votos, Bruno Reis.

“Hoje demos um passo importante na construção da unidade da Esquerda na cidade de Salvador. Essa comunhão é daqueles que compreendem que a cidade não pode mais ser mais governada, apenas, pela sobreposição de um projeto de colocar concreto, asfalto, e deixando as pessoas, que é o patrimônio mais importante para a cidade, em segundo plano”, explica o presidente do PT em Salvador.

Com a possibilidade dos três partidos estarem com mulheres na cabeça de chapa, o vereador Sílvio Humberto (PSB) avalia que a avaliação da conjuntura passará pela discussão de gênero, raça e desigualdade social; e estabeleceu o dia 24 de março para uma nova rodada de debate.

“Fizemos uma análise da conjuntura, uma troca de cenário, apontamos nossas convergências dentro de Salvador. Estabelecemos uma data indicativa, dia 24 de Março, onde iremos realizar, mediante uma consulta prévia ao nossos pares, um debate sobre temas que consideramos centrais para pensar o desenvolvimento na cidade de Salvador; que é discutir raça, gênero e desigualdade. Esse temas são fundamentais, incontornáveis para pensar o desenvolvimento da cidade”, avalia o presidente municipal do PSB.

