PCdoB lançará pré-candidatura de Alice sábado

O PCdoB lança no sábado, 18, às 9 horas, na Associação Atlética da Barra, a pré-candidatura da deputada Alice Portugal à prefeitura de Salvador. Diante do impasse entre o PT, PSB e PCdoB para a formação da chapa da eleição majoritária na capital baiana, ao lançar oficialmente a campanha de Alice, os comunistas querem mandar um recado aos seus aliados históricos de que a candidatura da deputada é irreversível.

"É o único nome das esquerdas que já se colocou como candidata, tem perfil para o embate com o prefeito ACM Neto, o candidato conservador, e vai crescer cada vez mais à medida que o debate nacional se aprofunde e o desgaste inevitável do governo de Michel Temer ocorra", disse o presidente do PCdoB-Bahia, o deputado federal Daniel Almeida.

Uma pesquisa sobre a sucessão na capital baiana que deve ser divulgada pela Record nesta quinta-feira, 16, indica que o prefeito ACM Neto (DEM) lidera a corrida pela Palácio Tomé de Souza com 68% das intenções de votos, seguido por Alice com 6,8% e Pastor Isidório de Santana (PDT) com 4,7%.

Almeida se diz surpreso com a resistência do PT em não apoiar Alice depois que uma reunião da direção petista admitiu que não irá exigir a cabeça de chapa na eleição de prefeito de Salvador. "O que dependeu do PCdoB nós fizemos: explicitamos nossa posição e dialogamos com os outros partidos. Creio que já devíamos estar com a candidatura na rua discutindo a cidade", disse Almeida.

Essa semana o governador Rui Costa (PT) também reclamou que a formação da chapa está atrasada e disse que não é o responsável pelo atraso pois as negociações são de responsabilidade dos partidos. Daniel Almeida especula que o fato de Rui não querer se meter no processo de escolha do candidato, não determinar prazo e método deve ter contribuído para o atraso.

Ele confirmou que Rui sugeriu que a secretária de Políticas para as Mulheres Olívia Santana teria um "perfil" melhor para disputar a prefeitura. "Foi uma reflexão do governador que nós respeitamos, mas não encontramos dados que confirmasse a teoria e o assunto morreu. A candidatura da deputada foi confirmada".

Alice disse que a direção nacional do PCdoB havia definido que o partido iria lançar candidatos a prefeitos nas capitais para debater a situação das grandes cidades. "Eu tenho estudado muito, me inteirado dos problemas de Salvador e a partir da próxima semana iniciaremos visitas aos bairros para discutir a elaboração do nosso programa com as pessoas", disse.

Ele acha normal que os aliados ainda não tenham decidido os rumos a tomar na próxima eleição. "Respeito muito a dinâmica dos partidos. Temos a nossa e vamos esperar nossos companheiros. Acho muito importante o apoio do PT. Tornaria minha candidatura mais forte".

Lídice

A senadora Lídice da Mata informou que o PSB ainda não decidiu se lançará candidato à prefeitura de Salvador. "Ainda estamos discutindo isso. Acho normal que Alice lance a pré-candidatura e vamos trabalhar para formar a aliança. O governo deveria ter definido regras e datas", disse.

