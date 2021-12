Paulo Souto: Wagner tem índole "ditatorial"

O candidato do DEM ao governo do estado, Paulo Souto, e o prefeito de Salvador ACM Neto reagiram aos ataques do governador Jaques Wagner, (PT) que chamou o demista de "empregado de empresa de família", numa referência às ligações do candidato com a família do falecido senador Antonio Carlos Magalhães.



Souto disse que Wagner tem "temperamento ditatorial", enquanto o prefeito sugeriu que Rui Costa é que seria um "candidato fabricado".



"Eu sempre achei que essa aparente cordialidade que tanto se fala (de Wagner) é uma coisa dissimulada. Ele é um homem violento por origem. Não gosta de ser contrariado. Todas as vezes que isso ocorreu ele reagiu com esse mesmo nível de violência", disse o candidato do DEM, afirmando não ter sido poucas vezes que o governador chamou deputados de "imbecis, idiotas" e prefeitos de "birutas".



Contrariado



Conforme Souto, o fato de o candidato do PT, Rui Costa, estar atrás nas pesquisas deve ter contribuído para a reação do governador. "Mas, repito, ele é um cara violento, de temperamento ditatorial, que não consegue ser contrariado. Agora, nesse momento, quando ele está sendo contrariado pelo povo, não pode investir contra o povo, investe de forma pessoal contra os adversários", declarou.



Souto disse lamentar as declarações. "Acho que ele deveria estar mais preocupado, por exemplo, em defender os interesses da Bahia, que continuam sendo prejudicados", observou, referindo-se à notícia de que o governo federal não considera mais prioridade as novas ferrovias previstas no PIL (Plano de Investimento e Logística). "(Nesse PIL) estavam previstas para a Bahia as novas ferrovias Salvador-Belo Horizonte e Salvador-Recife. O governo do estado não se pronunciou sobre isso. Isso significa o isolamento econômico de Salvador e região metropolitana, porque as ferrovias atuais o próprio governo anunciou que vai desativar e agora diz que não é mais prioritária a construção dessas novas ferrovias. É submeter a área economicamente mais importante da Bahia ao isolamento. Acho que é com isso que ele deveria se preocupar e não em agredir os adversários".



Para ele, a "frieza" de Wagner é tão grande que acredita em premeditação, pois o episódio ocorre às vésperas do aniversário do falecido senador Antonio Carlos Magalhães, nesta quinta. "Não é coincidência, não, ele é frio para fazer uma coisa dessas, calculadamente". O candidato do DEM espera mais ataques por uma razão simples. "Quando a figura principal do PT da Bahia age dessa forma, infelizmente estimula seus correligionários a aumentarem o tom de violência na campanha. É um péssimo exemplo de um líder. Mas isso não vai me tirar a tranquilidade e a orientação da minha campanha", afirmou Souto.



Prefeito



Já o prefeito ACM Neto devolveu a pecha de "fabricado" para o candidato do PT. "Ele (Rui Costa) é que foi fabricado pelo governador e, portanto, um dos responsáveis pela explosão da violência na Bahia, pelas greves, o caos na saúde e na educação, o colapso administrativo da Bahia". Neto disse que "entende" os ataques do governador a Souto. "O desespero tomou conta do PT e de seus representantes. Os resultados das pesquisas na Bahia, inclusive as encomendadas pelo próprio PT, mostram que a população rejeita o candidato imposto pelo governador e quer a volta de Souto".



ACM Neto declarou ainda que Wagner "deveria respeitar a memória do senador ACM, que, se estivesse vivo, completaria 87 anos nesta quinta". O prefeito ressaltou que o senador Antonio Carlos Magalhães sempre foi reconhecido por revelar talentos e incorporá-los à vida pública. "Certamente, o mais representativo dos talentos revelados pelo senador é Paulo Souto, um político que tem história na Bahia pelas realizações como governador, secretário e senador", disse.

