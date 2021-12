Paulo Souto minimiza influência de Dilma na eleição baiana

O democrata Paulo Souto, candidato à sucessão estadual, minimizou a influência da presidente Dilma Rousseff na eleição baiana. O ex-governador disse que o cenário atual é diferente do de 2006 quando a aliança com o governo federal foi decisivo na vitória do governador Jaques Wagner.

"Eu vinha com uma vantagem excepcional, mas veio um movimento nacional que interferiu na eleição na Bahia. Hoje a situação é completamente diferente e a influência é menor", falou nesta quarta-feira, 6, em entrevistas as rádios Cruzeiro AM, Cultura AM e Romântica FM.

Paulo Souto argumentou que apesar das pesquisas de intenção de voto indicarem sua vitória, a aliança de Wagner com o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva influenciou na reta final. O democrata disse que não acredita que isso se repita esse ano, já que a aprovação da presidente Dilma não é semelhante a de Lula.

"Não vejo o que possa acontecer de bom com relação ao governo federal que possa interferir, já que o crescimento do país é ridículo. A eleição municipal mostrou essa tendência da população descasar (os governos municipais e estaduais do federal). Isso neutraliza mais essa possível influência", disse o ex-governador se referindo a vitória do prefeito ACM Neto (DEM), derrotando o candidato do PT.

O ex-governador também acrescentou que "a população deve desconfiar do benefício dessa relação. Ser aliado é ótimo, mas será que foi tão favorável assim?", questionou. Ele cita que apesar da parceria com o governo federal, a Bahia ainda não conseguiu duplicar a BR-101 no trecho que passa pelo estado e também reclamou da queda de competitividade do estado na captura de investimentos, alegando que não há um ambiente de negócio confortável para as empresas na Bahia.

O democrata disse que se preocupa com a situação financeira do estado. "Queria encontrar o governo pelo menos de uma forma semelhante a que ele (Wagner) encontrou. Mas por tudo que eu conheço, não acho que vou ter essa sorte (caso eleito). A ânsia com que se gasta nas vésperas da eleição, a utilização exacerbada de propaganda, dá uma demonstração que (Wagner) não está preocupado com isso (em deixar o governo equilibrado para a próxima gestão)".

Souto também acusa o governo petista de se preocupar mais em encontrar culpados e apontar erros do passado do que resolver os problemas do estado. "Existe uma percepção clara que a violência é muito maior do que era no passado. Ao invés de tomar providência, fica procurando desculpa. É por isso que o governo perdeu o controle da violência. A sensação quando ouço o candidato adversário (Rui Costa) falando, é que se esquece que (os petistas) já estão há oito anos no poder, não são oito dias, oito meses. A sensação que dá é que (ele) está sendo oposição ao próprio governo, já que fica falando do passado. Eu quero é falar do presente e o presente é uma coisa muito séria".

adblock ativo