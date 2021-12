Paulo Souto é o mais criticado em debate repetitivo

O debate entre os candidatos ao governo da Bahia ocorrido na noite desta segunda-feira, 29, na TV Aratu, dentro do programa Vota Bahia (parceria com os grupos A TARDE e Metrópole), foi marcado pela repetição das propostas e troca de acusações entre os candidatos ao governo baiano..

O candidato do DEM, Paulo Souto, foi o mais criticado pelos demais participantes do debate, enquanto centrou as suas críticas no petista Rui Costa. A candidata Lídice da Mata (PSB) alternou os ataques entre Souto e Rui, leia-se DEM e PT.

O candidato do PT atacou Souto a maior parte do tempo, enquanto Marcos Mendes (PSOL) atirou para todos os lados. Da Luz (PRTB), por sua vez, priorizou os momentos mais inusitados do debate, como quando se comparou ao presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, e ao ex-presidente Lula, ao responder o motivo de continuar se candidatando, mesmo sem chance de vitória.

Instituto Brasil

Uma das poucas novidades foi a resposta dada por Souto à acusação feita pelo governador Jaques Wagner, de que a oposição teria "comprado" matéria da revista Veja, na qual a presidente do Instituto Brasil, Dalva Sele, denunciou um suposto esquema de caixa 2 para abastecer campanhas petistas na Bahia. "Isso é uma forma diversionista de tentar ofuscar um fato extremamente grave que aconteceu aqui na Bahia. Os desvios já estavam constatados há dois anos pelo Ministério Público. O fato novo trazido pela Veja foi a relação com figuras do Partido dos Trabalhadores", afirmou o democrata. Souto negou qualquer relação com a reportagem, atribuindo a origem da denúncia unicamente à presidente da ONG.

Ao falar sobre a segurança pública, Da Luz reafirmou que "os assassinos das 37 mil mortes na Bahia" durante o governo do PT foram as crianças que não teriam sido bem assistidas durante a gestão de Souto. O democrata respondeu que Da Luz partia de "premissas não verdadeiras".

"Se você tomar a média dos homicídios no meu governo, vai ver que 20 mil vidas teriam sido poupadas se a média tivesse sido mantida pelo atual governo. A Bahia é o quinto ou sexto estado mais violento do Brasil", respondeu Souto, que usou o termo "holocausto" para se referir ao atual estado da segurança.

Mendes perguntou a Rui quais eram as suas propostas para a Saúde e acusou o seu parceiro de chapa, o candidato ao Senado Otto Alencar (PSD), de "sair fazendo convênios privados pelo interior quando pertencia ao governo carlista". "E Paulo Souto terminou esse processo de privatização da Saúde. É preciso haver plano de carreira, com valorização dos servidores e pagamento da URV", completou Mendes.

Rui afirmou que regionalizaria a atenção à saúde em toda a Bahia e estabeleceria parceria com hospitais filantrópicos e privados. Prometeu novamente construir sete hospitais.

Ao responder sobre segurança, o petista reconheceu que os indicadores precisam melhorar, mas disse que o fenômeno do crescimento da violência pode ser observado em todo o Brasil, apesar de a Bahia ser um dos estados mais violentos.

"Tenho certeza que nenhum estado está satisfeito com os índices. Estamos falando de vidas humanas e uma vida humana já é suficiente para a gente se preocupar. Não quero ficar preso a índices", declarou.

Sobre a Educação, Lídice reafirmou que construirá, caso eleita, 320 colégios de tempo integral. "Nenhum dos governos nos últimos 20 anos priorizou a educação", disse. Ela foi questionada por Mendes sobre ter votado de forma favorável ao novo Código Florestal, definido pelo socialista como um "retrocesso".

Antes de responder, a senadora brincou, ao dizer que "ainda bem" Mendes tinha feito outra pergunta, em referência a debates anteriores, quando o candidato do PSOL questionou os financiadores privados da campanha do PSB. "O Código saiu muito ruim da Câmara, mas melhorou profundamente no Senado, por isso recebeu o nosso apoio. Defendi, por exemplo, a produção do cacau cabruca no Sul da Bahia, com a preservação da mata original", afirmou.

O momento mais engraçado foi protagonizado por Da Luz, que se atrapalhou todo ao ser perguntado por Souto sobre o que achava do Programa de Investimentos em Logística (PIL). Sem saber o que era o programa ou discorrer sobre o mesmo, partiu para o ataque contra o democrata. "O senhor não sabe o que é ser humano, o que é povo. Quero saber onde o senhor vai colocar esse PIL", disse.

Souto também foi criticado por Mendes, que acusou o ex-governador de, ao final do seu mandato, ter cometido uma série de irregularidades, entre elas a "doação de um santuário ecológico valiosíssimo, a Ilha do Urubu". "É impossível que não se tenha responsabilidade. Isso desorienta as pessoas. Sobre a Ilha do Urubu, as pessoas vão constatar no meu Facebook que eu fui à Justiça e as pessoas foram condenadas em primeira e segunda instância por crime contra a minha honra", respondeu o candidato do DEM.

