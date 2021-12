Paulo Souto é funcionário de família, diz Jaques Wagner

O governador Jaques Wagner classificou na terça-feira, 2, o candidato do DEM ao governo do estado, o ex-governador Paulo Souto, de "funcionário de empresa de família", numa referência às ligações do demista com o falecido senador e ex-governador da Bahia Antonio Carlos Magalhães (DEM).



Por essa razão, na opinião de Wagner, Souto não teria "status" para voltar a ser governador . Sobretudo por pensar "pequeno".



Feijão com arroz



O governador deu essas declarações logo após inaugurar a 29ª Delegacia Territorial de Polícia, no subúrbio ferroviário de Plataforma, ontem à tarde.

Wagner disse não conhecer ninguém que possa sentar na cadeira de governador que não tenha luz própria e partiu para o ataque.



"Vou repetir: o cidadão é funcionário de família, nunca teve trajetória construída por ele próprio. Sempre viveu de favor dos outros e por isso pensa pequeno. Ele próprio se declarou um homem cauteloso. Aquilo não é cauteloso, aquilo é, me perdoe a expressão, falta de vontade política", disse.



Por essas razões, acredita o governador, o candidato do DEM "nunca pensou em projetos como a ponte Salvador-Itaparica, no metrô, nas vias transversais".



Wagner afirmou que Souto faz apenas "o feijão com o arroz, coisa de que a Bahia está cansada, pois precisa pensar grande, somos a terra-mãe do Brasil, de Gláuber (Rocha), de Ruy Barbosa, de gente que sempre esteve à frente do nosso tempo; aí, infelizmente, como funcionário, não consegue ter cabeça de dirigente".



Um repórter provocou: "Mas o (suposto) 'patrão' dele já morreu...". O governador insistiu: "Ele já construiu um novo patrão, agora quer ser funcionário do prefeito (ACM Neto (DEM)".



Ao comentar o fenômeno da candidatura de Marina Silva, o governador entende que uma coisa parece definitiva na campanha presidencial. "O jogo para mim já está jogado, Aécio (Neves, candidato do PSDB) está fora do jogo. Está claro que, após o dia 5 de outubro nós vamos ver - o que é magnífico para a democracia brasileira -, no segundo turno, duas mulheres. Uma branca e outra cabocla. Uma que lutou contra a ditadura, a outra que também lutou contra as injustiças. São dois currículos interessantes", analisou.



Wagner não pareceu decepcionado com uma eventual derrota da candidata petista Dilma Rousseff. "Evidente que eu tenho lado, meu lado é Dilma Rousseff. Se você me perguntar qual é a grande diferença entre as duas, acho que de compromisso as duas tem, pois foram formadas nessa escola, têm compromisso com a população. Honestidade as duas têm. A diferença, para mim, é que a Dilma tem a tradição de um partido político e uma equipe bem estruturados, que eu acho que seria a deficiência que se enxerga da Marina".



Sem conservadores



Conforme Wagner, quem lutou contra a ditadura tem que "comemorar" o fato "de que duas mulheres têm muito mais a ver com o campo progressista que o conservador. Quem foi deslocado nesta eleição foi o campo conservador. Não posso, como progressista, ficar insatisfeito. Eleição é eleição, o povo vai escolher, vou trabalhar (pela vitória de Dilma), mas do ponto de vista da história é um momento especial, pois os conservadores foram para casa".

