Paulo Souto comenta queda nas pesquisas em entrevista na TV

Apesar das últimas pesquisas Datafolha e Ibope apontarem vantagem de 30 pontos percentuais de Jaques Wagner (PT) sobre Paulo Souto (DEM) na disputa ao Governo da Bahia, o candidato democrata afirmou que não haverá mudanças "dramáticas" em sua estratégia de campanha, durante entrevista ao jornal Bahia Meio Dia, nesta segunda-feira, 13. "Nós temos vinte dias ainda para continuar a mostrar a verdade, que infelizmente não foi mostrada pela propaganda institucional do governo", sustentou.



O democrata voltou a fazer críticas ao programa Todos pela Alfabetização (TOPA) e classificou como "trágica" a situação dos setores da segurança, saúde e educação. "Quem pode resolver isso é o governador do estado. O governo se esconde muito na sombra do governo federal. Não é o presidente que é responsável pela educação, pela segurança na Bahia", alfinetou.



Souto atribuiu à "falta de postura do governo" a perda de investimentos e empreendimentos da Bahia para outros estados do Nordeste. "Temos que fazer o que nós fizemos, mostrar interesse, ir atrás das empresas", destacou.



Pelourinho - Ao responder um questionamento sobre o índice de desemprego na Região Metropolitana de Salvador (RMS), o candidato defendeu maiores investimentos nas áreas do comércio e do turismo e acusou a atual gestão de ter abandonado o Pelourinho. "Tudo que está sendo construído ou recuperado no Pelourinho foi objeto de trabalhos de nossa última gestão", valorizou.



Conduzida pelos âncoras Patrícia Nobre e Fernando Sodake, a entrevista de 10 minutos não abordou temas polêmicos, permitindo ao ex-governador apresentar ainda propostas nas áreas de infra-estrutura e saúde, como a construção de hospitais e policlínicas regionais e a disponibilização de transporte gratuito para moradores de municípios pequenos realizarem exames em outras localidades.



O entrevistado desta terça-feira, 14, no Bahia Meio Dia será o candidato do PMDB ao Governo da Bahia, Geddel Vieira Lima.

