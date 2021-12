Pastor Isidório promete uma administração espiritual

Animada por um jingle que se identifica com o estereótipo do candidato e cujo refrão diz "agora é a vez do doido, doido, doido ...", a convenção que neste quinta-feira, 4, homologou, em Periperi, a candidatura de pastor Sargento Isidório (PDT) à prefeitura de Salvador e do seu vice, o ex-deputado espírita Luiz Bassuma (Pros), ocorreu sob as bênçãos do governador Rui Costa (PT).

Fiador da candidatura do pastor que, ao lado dos também candidatos da oposição Alice Portugal (PCdoB) e Claudio Silva (PP), tentará levar a campanha ao segundo turno, Rui disse que muitos se surpreenderão com o desempenho de Isidório nesta eleição.

"Tem gente que acha que Salvador se resume só em cartão postal. A maioria do povo está longe desses cartões postais. Ele (Isidório) caminhou comigo nas baixadas e nos morros e eu vi em um ano e meio o carinho que a periferia tem a ele".

Isidório afirmou que seu governo, se eleito for, terá como foco o combate aos "corruptos" e que fará uma "administração espiritual" - unindo pessoas de várias religiões para construir cidade que não seja só dos "riquinhos e almofadinhas".

