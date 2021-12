Pastor Isidório pode ter chapa com o espírita Bassuma

O ex-deputado federal Luiz Bassuma (Pros), espirita, e a presidente do PR Mulher, Kátia Bacelar, são os favoritos para ocupar, respectivamente, a vaga de vice nas chapas do deputado estadual Pastor Sargento Isidório (PDT) e do ex-superintendente da Sucom, Cláudio Silva (PP), que terão as candidaturas a prefeito de Salvador confirmadas em convenções na quinta-feira, 4.

A convenção do PP-PR ocorre às 14h, no antigo Bahia Café Hall, na avenida Paralela, enquanto a do PDT-Pros-PSL será realizada às 18h, em Periperi. Como ambos fazem parte da base do governador Rui Costa (PT), os dois eventos foram marcados em horários diferentes para que o gestor estadual pudesse comparecer em ambos.

Negociações

Apesar do favoritismo de Bassuma e Kátia, segundo fontes consultadas por A TARDE, as negociações entre os partidos seguem. Isidório pode ter um vice indicado pelo PRP, que vai apoiar o candidato do PDT na chapa majoritária e vai coligar com o PMN na proporcional. O nome do PRP indicado seria da advogada Sílvia Cerqueira, mas ela desistiu e vai disputar uma vaga na Câmara Municipal.

Já o vice de Cláudio Silva deve ser mesmo do PR. O presidente estadual do PR, deputado federal José Carlos Araújo, afirmou que há, além de Kátia Bacelar, "outros quadros fortes para a vaga", sem revelar nomes.

