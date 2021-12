Partidos montam manifesto contra cancelamentos de debates na TV

Um manifesto para convencer as emissoras de televisão a realizarem debates com os postulantes a prefeitura de São Paulo foi montado por diversos partidos, com a exceção do Republicanos, que tem Celso Russomano na briga. PSDB (e toda a coligação com MDB, DEM e outros), PSB, PSOL, Patriota, PSL, PT, PC do B, Rede, entre outros participam do movimento, de acordo com a coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo, deste sábado, 17.

“Os debates são peças-chave para eleições plurais e transparentes. Sem eles, quem perde é o eleitor. Sem eles, quem perde é a democracia”, diz o documento, que foi direcionado a RedeTV!, Record, CNN e Globo.

Esta decisão da não realização dos debates refletiu nas afiliadas baianas, como a TV Bahia (Globo), TV Itapoan (Record) e TV Aratu (SBT), que divulgaram o cancelamento dos eventos com os postulantes à prefeitura de Salvador por causa da atual pandemia.

No último dia 6 deste mês, o anúncio do cancelamento do debate que seria realizado no próximo dia 8 de novembro pela Record BA deixou surpreso os candidatos à prefeitura de Salvador, que lamentaram o ato da emissora e comentaram sobre o impacto que a decisão poderia trazer para a disputa eleitoral e para a democracia.

A TV Bahia também confirmou de forma oficial a não realização do debate previsto para o próximo dia 31 de outubro. De acordo com a emissora, a medida foi tomada por conta das preocupações com as questões sanitárias vigentes.

Por intermédio de nota, a Record BA informou também que, depois de “fazer uma consulta com uma comissão de médicos e técnicos em medicina do trabalho, entendeu que não havia condições de realizar o encontro com segurança”.

