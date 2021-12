Partidos e construtoras lideram a lista de doações

A prestação de contas parcial das campanhas eleitorais disponibilizada pelo TRE, em seu site eletrônico, mostra que, para os candidatos ao governo da Bahia, os diretórios dos partidos e as empresas de construção civil são as mais constantes fontes de doações.

A campanha de Paulo Souto é a que recebeu o maior volume de recursos até agora: R$ 1,55 milhão. A maior parte dos recursos veio da direção nacional do DEM: 1,5 milhão e mais R$ 50 mil da construtora SoloBahia Engenharia e Tecnologia Ltda.

Em seguida vem a candidata Lídice da Mata do PSB. A maior parte dos R$ 1,4 milhão doados para a campanha de Lídice vem dos diretórios nacional e estadual do partido mas com fonte originária na JBS S.A., dona da marca Friboi, especializada em carnes. Essa origem foi a responsável por R$ 1 milhão e 52 mil reais. As outras fontes de doação para tentar eleger Lídice vieram de pessoas físicas como Carlos Seabra Suarez (R$ 150 mil); Maria Paula Lanat Suarez (R$ 150 mil) e Eduardo Lima Vasconcelos (R$ 50 mil).

A candidatura de Rui costa (PT) arrecadou até agora pouco mais de R$ 1 milhão (R$ 1.010,000,00). As doações vieram das empresas Patrol Construções Ltda, SVC Construções Ltda e Tescon Engenharia Ltda. Todas são da área de construção civil.

A campanha de Renata Mallet, candidata do PSTU, obteve pouco mais de R$ 22 mil. Os recursos vem da direção estadual do partido que doou a maior fatia (R$ 8.230, 77) e pessoas físicas.

As campanhas de Marcos Mendes (PSOL) e Rogério da Luz (PRTB) não tem informações sobre doações de recursos cadastradas no site.

Senado

Dentre os candidatos para o senado, a campanha com valor de doações mais alto até agora é a de Geddel Vieira Lima. Foram doados R$ 566 mil. Como fontes aparecem a direção estadual do PMDB com R$ 500 mil, o candidato e seu pai, Afrísio Vieira Lima que doaram cada um R$ 33 mil.

A campanha de Eliana Calmon (PSB) tem cerca de R$ 300 mil provenientes de doações. Aparecem como doadores o escritório denominado Advocacia Adilson Ribeiro com R$ 250 mil, a candidata ao governo do partido, Lídice da Mata, com R$ 50 mil e mais R$ 159,58 discriminado como rendimento de aplicações financeiras que totalizam extamente R$ 300.159,58.

Já a campanha de Otto Alencar (PSD) obteve R$ 141 mil. O valor mais alto é o doado por uma construtora - a Top Engenharia Ltda- que doou R$ 50 mil, seguida por um cheque do próprio candidato de R$ 30 mil, do doador Marcelo Pires Brandão (R$ 27 mil), mais a empresa Multimagem, de diagnóstico médico (R$ 20 mil), e a Corvet- comercial de Produtos Veterinários Ltda que repassou R$ 14 mil.

A campanha de Hamilton Moreira de Assis do PSOL recebeu R$ 2 mil de pessoa física (César Oliveira Carneiro). O candidato Adson Gomes Miranda (PEN), que compõe a chapa do candidato ao governo Da Luz , não informou volume de doações até agora.

adblock ativo