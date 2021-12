Parte dos eleitores aptos não é obrigada a votar

Parte das abstenções está ligada, segundo o coordenador de eleições do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), Maurício Amaral, aos eleitores que não são obrigados a votar, como jovens na faixa etária de 16 a 18 e pessoas acima de 70 anos. Embora sejam considerados como eleitores aptos a votar e fazerem parte da estatística dessa categoria, não são obrigados a exercer o direito.



Protesto



O cientista político Jorge Almeida acrescenta também os casos em que os eleitores estão deslocados da zona eleitoral em que votam. "Na abstenção, há essa questão de deslocamento e há também uma motivação política. Tem relação com o desestímulo com a política. As pessoas não acreditam que pode haver uma mudança significativa".



Almeida diz, ainda, que não sabe se a abstenção se configura como uma forma de protestar. "Não sei se dá para dizer que é uma forma de protesto. Pode ser, mas não é ativo como uma campanha de voto nulo. É algo ruim no sentido em que o voto tem importância política e seria interessante que todos se posicionassem, mas não deixa de ser uma atitude política".



As implicações estão vinculadas também à oferta de candidatos. "Se os candidatos não estão atraindo, não estão atendendo, o problema não é só no eleitor e sim, principalmente, no próprio sistema político", afirma o cientista político.

