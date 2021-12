Parceria de grupos de comunicação é destaque na cobertura das eleições

Três nomes de peso do jornalismo baiano, Levi Vasconcelos, Casemiro Neto e Mário Kertész, comandam a série de debates e entrevistas do projeto colaborativo Vota Bahia, que reúne os grupos A TARDE, Aratu e Metrópole. Os detalhes da iniciativa foram definidos em encontro esta semana, e nos próximos dias o calendário de atividades será divulgado no jornal, na televisão, no rádio e nos sites.

No total, serão realizados 28 eventos, incluindo debates e sabatinas com os candidatos ao governo do estado e ao Senado. As atividades terão a participação dos postulantes cujos partidos possuem representação parlamentar: PT, DEM, PSB e PSOL.

Além do projeto em conjunto, os grupos realizam ações próprias de cobertura das eleições, com o acompanhamento dos veículos parceiros. Os candidatos a vice, por exemplo, serão entrevistados em separado.

"“É com muita alegria que estamos iniciando um marco. Não conheço nenhuma parceria desse porte"”, ressalta o diretor-geral do grupo A TARDE, André Blumberg. A cooperação é fruto de intensas discussões e foi formalizada com a assinatura de acordo entre representantes dos três grupos de mídia.

Para o diretor da TV Aratu, Tiago Coelho, a integração entre os veículos será um dos diferenciais no processo eleitoral de 2014. "“Estamos reunindo mais de mil profissionais, juntando três grandes grupos da Bahia, para fazer a cobertura que as eleições merecem"”, destaca.

O caráter inédito da cooperação, segundo Coelho, “vai revolucionar a cobertura das eleições”. “"Essa convergência é positiva, pois estamos falando de uma rádio que atinge um público, de um jornal que atinge outro público e de uma televisão, além de três portais. Nós somos complementares uns dos outros"”, confirma Blumberg.

O projeto será apresentado ao mercado em evento no próximo dia 24. Até o fim de julho também será divulgada a primeira rodada da pesquisa encomendada ao instituto Vox Populi. Além de sabatinas, pesquisas e entrevistas, a convergência inclui a realização de debates com a participação de profissionais dos três grupos e a utilização dos portais na internet para interagir com os eleitores.

Chico Kertész, diretor-geral da Metrópole, ressalta a força que os três grupos adquirem ao planejar conjuntamente o projeto das eleições 2014. "“Nesse caso a força é a união, são três grupos caracteristicamente baianos, juntos, para definir a cobertura de uma eleição para o governo da Bahia. Para mostrar e trazer todo tipo de informação para o público da Bahia"”, afirma o representante da Metrópole.

Públicos

Na avaliação de Kertész, a população será a grande beneficiada pelo projeto. “"É uma parceria importante entre A TARDE, Metrópole e TV Aratu principalmente por ampliar a informação e assim proporcionar uma visão mais clara dos candidatos"”, vislumbra.

O representante da TV Aratu observa que os candidatos devem participar do projeto como uma vitrine no âmbito da campanha.

"“Para os candidatos, é muito bom, muito positivo, pois vão conseguir atingir mais eleitores de uma só vez"”, aponta Coelho.

De acordo com ele, é também um avanço para a democracia na Bahia. "“É um projeto inédito, engrandecedor, que nunca foi desenvolvido com três grandes grupos de mídia, e que, sem dúvida nenhuma, vai revolucionar a cobertura das eleições"”, completa.

Pelo grupo A TARDE, o diretor-geral destaca os diferentes públicos que serão atingidos pelo programa. “"Nós estamos juntando três veículos que atingem públicos variados e formadores de opinião"”, avalia André Blumberg.

