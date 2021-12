Parceria A TARDE, Aratu e Metrópole começa segunda

Começa nesta segunda-feira, 28, com a entrevista do candidato Rui Costa do PT, ao governo, o projeto colaborativo Vota Bahia, que reúne os grupos A TARDE, Aratu e Metrópole. O petista será entrevistado no programa Que Venha o Povo, da TV Aratu, às 11h10, apresentado pelo jornalista Casemiro Neto. Nos dias seguintes, ocorrerão as participações de Lídice da Mata (PSB), Paulo Souto (DEM) e Marcos Mendes (PSOL).

Na primeira semana de agosto, as entrevistas no Que Venha o Povo, serão com os candidatos ao Senado: dia 4, Otto Alencar (PDS) e, nos dias seguintes, Eliana Calmon (PSB), Hamilton Assis (PSOL) e Geddel Viera Lima (PMDB).

A partir do dia 11 de agosto, começarão as entrevistas na Rádio Metrópole, conduzidas pelo apresentador Mário Kertész, primeiramente com os candidatos ao Senado, seguindo-se os candidatos ao governo do estado.

O jornal A TARDE realizará as sabatinas com os postulantes ao Palácio de Ondina a partir de 1° de setembro. Foram definidos também três debates entre os candidatos na TV Aratu, dois no primeiro turno e um no segundo. O primeiro debate envolverá os concorrentes ao Senado em 26 de setembro. e os candidatos ao governo se encontrarão em 29 de setembro. Se houver segundo, o debate será em 20 de outubro.

Ineditismo

O diretor da TV Aratu, Nei Bandeira, destacou o ineditismo da parceria que reúne a tradição de três veículos de comunicação da Bahia.

"Aratu, A TARDE e Metrópole sempre foram atuantes nas eleições, cada um atendendo a um determinado segmento de público. Juntos, agora, ampliam essa abrangência, abrindo espaço ao debate para levar ao eleitor mais informação e conhecimento sobre as propostas de cada candidato", disse Bandeira.

Cada um dos entrevistados pela TV Aratu terá direito a 12 minutos para detalhar suas propostas. Eles serão questionados sobre temas do interesse do eleitor baiano: saúde, educação, segurança, mobilidade e projetos de desenvolvimento econômico.

Os candidatos a vice-governador não participam do projeto conjunto de atividades, mas serão entrevistados em separado pelos veículos.

