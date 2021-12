Para vice de Marina, NE vai se virar a favor de Aécio

Aliado do candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves, na corrida deste segundo turno ao Palácio do Planalto, o deputado Beto Albuquerque (PSB-RS), que foi vice na chapa da presidenciável do PSB, Marina Silva, mandou, neste sábado, 11, um recado à adversária do PT, Dilma Rousseff: "Dilma que se prepare, porque o Nordeste vai virar o jogo (neste segundo turno, em favor de Aécio)."

Beto Albuquerque está hoje em Recife, ao lado de outras lideranças da sigla, em eventos políticos em torno do presidenciável tucano Aécio Neves. Mais cedo, ao lado dos filhos de Eduardo Campos, João, Pedro e Maria Eduarda, Aécio anunciou trechos de seus compromissos para este segundo turno que contemplam as exigências feitas por Marina Silva para apoiá-lo.

adblock ativo