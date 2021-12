Para Dilma, inflação está sob controle

Em um comício de campanha pela reeleição, a presidente Dilma Rousseff afirmou que a inflação está sob controle. "Não acreditem que o Brasil está numa situação de crise na proporção que eles falam. A inflação está sob controle", afirmou. O discurso foi feito num palanque montado na praça da Igreja Matriz de Montes Claros, na região norte de Minas Gerais.

A presidente disse que, enquanto no resto do mundo, a partir de 2008, 60 milhões de pessoas perderam o emprego, no Brasil 1,5 milhão entrou no mercado de trabalho. "A renda do trabalhador cresceu aqui. No exterior, há desemprego e recessão. Esse método de combate à crise nós rejeitamos", completou.

Pouco antes de Dilma falar, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que os adversários, numa referência aos tucanos, têm por prática controlar a inflação causando o desemprego. "Ela (Dilma) consegue controlar a inflação e manter o emprego", afirmou. "Nem os quatro anos do governo da Dilma e os oito anos do meu governo são suficientes para melhorarmos a vida do povo brasileiro", disse. "Em 12 anos, não paramos de consertar o que eles fizeram em 500 anos."

Ainda se recuperando de problemas de saúde e com voz rouca, Lula não demonstrou a mesma empolgação do tempo em que era presidente. Ele não escondeu o cansaço e certa irritação no comício promovido pelo empresário Josué Gomes da Silva, filho do ex-vice-presidente José Alencar, que disputa o cargo de senador.

Em um trecho de seu discurso, Lula fez referências à crise do mensalão em 2005. "O Zé Alencar foi a sustentação do meu governo. Quando os golpistas tentaram me tirar do governo, em 2005, não foram adiante porque tinham medo do Zé Alencar ser mais esquerdista do que eu", contou. O que Lula não relatou foi que a crise política foi o momento em que ele e Alencar estiveram mais afastados. Na época, o ex-presidente chegou a comentar para pessoas próximas suas suspeitas em relação ao vice.

