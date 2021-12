Para atrair eleitor, Neto foca discurso na ordem pública

Com a maioria das promessas centradas nos setores de trânsito e saúde, à semelhança de outros prefeituráveis, o candidato do Democratas à Prefeitura de Salvador, ACM Neto, buscou se diferenciar dos oponentes com propostas relacionadas à ordem pública, esporte e segurança.

Com um discurso centrado no objetivo de "colocar ordem na casa", o democrata apresentou cinco propostas na área de serviços públicos. São promessas como o combate à poluição sonora, a regularização da coleta de lixo, o ordenamento de feiras, a organização do serviço de táxi no aeroporto, além do aumento da fiscalização das leis municipais, como as que preveem vagas de estacionamento para idosos e deficientes.

Com tais promessas, o candidato aposta na imagem de gestor como um "síndico", que seja capaz de dar respostas a problemas ligados ao dia a dia da cidade. "Colocar ordem na casa é o primeiro passo, pois sem ordem nada funciona e não é possível pensar em nenhum plano de governo", afirma ACM Neto.

A esfera da segurança pública, de obrigação constitucional dos governos estaduais, também é uma das apostas do candidato democrata. Dentre as propostas estão a melhoria da iluminação pública, tratada num viés mais de segurança do que de serviço público, a instalação de 400 câmeras de videomonitoramento e a implantação do Centro de Operações de Salvador, para atuar de forma integrada com a Guarda Municipal, polícia, bombeiros e Samu.

Outra promessa nesta área é a criação da Secretaria de Ordem Pública e Prevenção à Violência, o que representaria a ampliação da máquina pública municipal, indo de encontro à política de austeridade financeira pretendida pelo candidato. ACM Neto, contudo, diz que a criação da secretaria não impede que gastos sejam cortados em outras áreas, como em contratos com empresas terceirizadas, consumo de água e consumo de energia. "Fazer uma gestão austera não significa que vamos deixar de enfrentar os principais problemas da cidade. E a questão da violência é de primeira ordem", pontuou.

Também destacada como uma política que visa à prevenção da violência, o candidato democrata apresentou cinco propostas para o esporte, sendo o terceiro segmento com mais promessas feitas pelo candidato. Aqui, são prometidas a implantação de praças da Juventude, reforma e construção de quadras poliesportivas e estímulo a criação de ligas e promoção de campeonatos esportivos. "O esporte é uma das formas de resgatar a autoestima do jovem", afirma. O candidato também promete a construção de um ginásio público e de centros de modalidades esportivas, com o objetivo de revelar talentos no esporte baiano.

Menos propostas - Se o promessômetro de ACM Neto pendeu para a ordem pública, segurança e esporte, o mesmo não se pode dizer de outros segmentos de responsabilidade da prefeitura. A educação e a cultura foram alvo de apenas duas promessas cada um. Na educação, o candidato propôs a implantação do Programa Aluno em Tempo Integral, começando pelos bairros mais violentos da cidade, e a instalação de mais creches e pré-escola. Na cultura, por sua vez, foram propostas a implantação de um corredor cultural entre o Centro Histórico e Fonte Nova, além de um Museu da Música. As propostas, contudo, não foram detalhadas quanto à viabilidade técnica e financeira.

No setor de infraestrutura, o candidato se limitou a prometer a recuperação das praças da Soledade, Lapinha e Guarani. Em relação às políticas de ação social, o democrata não apresentou nenhuma proposta no primeiro mês da campanha eleitoral.

