Para ACM Neto, desistência de senadora não muda nada

Enquanto observa as dificuldades dos adversários para montar uma estratégia visando enfrentá-lo, o prefeito ACM Neto (DEM) desdenha os eventuais impactos da desistência da senadora Lídice da Mata (PSB) da corrida pela prefeitura.

"Não muda nada. Sempre disse que não me cabe escolher adversário. Meu tempo é diferente do tempo dos adversários até porque as nossas conversas estão ocorrendo como devem ocorrer. Deixei claro que nosso prazo é o final do mês para tomar uma decisão sobre quem será o candidato a prefeito e vice", disse Neto.

Em relação às pressões do PMDB para que o vice seja o deputado estadual Bruno Reis, disse que são "naturais". "Vamos afunilar as decisões ao longo deste mês e tudo isso será feito com base em conversas. Já conversei com Lúcio (Vieira Lima) e Geddel (Vieira Lima). Amanhã terei três conversas em Brasília. São mais de dez partidos para conversar e as conversas vão ocorrer com toda calma, traduzindo a manutenção dessa base".

Ouvido sobre o assunto, o ministro Geddel Vieira Lima, presidente do PMDB-BA, disse que continua trabalhando para que o partido abiscoite a vice na chapa de Neto e "acredito que fique (com a vaga)".

adblock ativo