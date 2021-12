Otto faz o sucessor antes de mergulhar na campanha

O engenheiro Marcus Benício Foltz Cavalcanti, chefe de gabinete da secretaria de Infraestrutura do governo do estado, será o substituto de Otto Alencar (PSD) na pasta, quando o pessedista deixar a função para disputar vaga no Senado.



A informação foi confirmada, ontem, pelo próprio Otto, que até o próximo dia 28 responde interinamente pelo comando do governo, enquanto o governador Jaques Wagner (PT) cumpre agenda na China e no Japão.



Otto disse que fica no cargo até o dia 5 de abril, prazo limite estabelecido pela legislação para quem vai disputar as eleições deste ano.



A expectativa é que o governador anuncie, assim que retornar de viagem, os nomes dos futuros titulares da Casa Civil e da Secretaria de Comunicação, já que Rui Costa (PT) é candidato ao governo e Robinson Almeida vai disputar a Câmara Federal.



Estas são as duas únicas pastas ainda sem substitutos definido por Wagner. Outras sete secretarias de estado tiveram trocas de gestores esta semana.

Fator Eliana



A escolha de Marcus Cavalcanti para a Seinfra, segundo anunciou Otto em entrevista ao programa Acorda pra Vida, da Rede Tudo FM 102,5, foi acertada com o governador Jaques Wagner antes de sua viagem.



"O governador me perguntou se eu tinha um nome para indicar para o meu lugar, e eu falei que sim", relatou o governador em exercício, ontem, ao ser indagado pela reportagem de A ATARDE.



Cavalcanti, segundo Otto, é um gestor público concursado do estado, não é político nem filiado a partido, e está plenamente familiarizado com todos os projetos em curso na secretaria.



Sobre as eleições de outubro, Otto disse ver com naturalidade a candidatura de Eliana Calmon (PSB), ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que será sua oponente na corrida pelo Senado.



"Eleição é disputa no voto. quem vai definir quem tem melhor condição (de estar no Senado) é o povo na urna", declarou Otto. O secretário, que também é vice-governador, disse respeitar a trajetória de Eliana Calmon na magistratura e os serviços prestados por ela ao País.



Ele lembrou, no entanto, que também tem um histórico de serviços prestados no Legislativo e em diversos cargos públicos na Bahia



O governador Jaques Wagner, em entrevista ao Jornal da Bahia no Ar, da rádio Metrópole, declarou que a pré-candidatura do seu vice-governador é mais consistente que a da ex-ministra Eliana Calmon.



"Olha, eu não gosto de anunciar resultado, respeito Eliana Calmon, mas Otto tem serviços prestados, é vice -governador, é um homem que roda muito, que conhece a Bahia. Ele tem mais chão para andar que Eliana Calmon. A candidatura de Otto é muito consistente", disse Wagner.



A ministra tem dito que conhece o Estado mais do ponto de vista intelectual, mas que vai aproveitar a campanha eleitoral para conhecer "o chão da Bahia".



Eliana disse que não tem como objetivo "ganhar ou perder" a eleição, mas que vai buscar a vitória e "não será uma minhoca de asfalto".



Sobre a vaga de vice na chapa majoritária, disputada pelo PDT e PP, o governador reiterou que depois do Carnaval deve-se chegar a um denominador comum.

