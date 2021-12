Otto diz que nada resiste ao trabalho

Ao rebater as críticas do candidato ao Senado Geddel Vieira Lima (PMDB), que semana passada o acusou de ter virado a casaca saindo do DEM para o PT, o também postulante ao Senado na chapa petista, Otto Alencar (PSD), disse que o que importa é o trabalho que o político faz para a população independentemente de partido político.

Otto também afirmou que, este ano, o que está em jogo na disputa eleitoral baiana são duas administrações de oito anos: a de Paulo Souto, candidato a governador pelo DEM, e a do chefe do Executivo, Jaques Wagner, cujo candidato é Rui Costa (PT).

O candidato do PSD destacou que, diante da polarização que ele enxerga no cenário atual, a oposição quer "desqualificar" o que o PT fez nos últimos oito anos, mas considera que as "grandes obras já feitas não podem ser desqualificadas".

"O que fica da passagem do político é o que ele fez, o que deixou de benefício para a população. Minha marca sempre foi trabalhar. Nada resiste ao trabalho. Mentira, calúnia, uma difamação não resistem. A população analisa o político pelo que ele faz e não pelo que ele diz. Ele (Geddel) acha que já é o vencedor, que só ele conhece o Senado", disse.

Otto foi o primeiro candidato ao Senado entrevistado pelo apresentador Casemiro Neto no programa "Que Venha o Povo", da TV Aratu - dentro do projeto Vota Bahia, uma parceria dos grupos

A TARDE, TV Aratu e Metrópole. Nesta terça-feira, 5, será a vez da candidata Eliana Calmon (PSB).

"O que está em debate são os oito anos do Wagner contra os oito anos de Paulo Souto. Eu reconheço e conheço bem a política da Bahia. Cada governador teve sua importância. O que eu vejo é que os grupos que fazem oposição ao governo Wagner, e eu estou neste governo há quatro anos, querem desqualificar o que foi feito. Paulo Souto não reconhece os avanços do governo Wagner", afirmou.

Trajetória

Historicamente ligado ao grupo do ex-senador Antonio Carlos Magalhães, morto em 2007, Otto assumiu o governo do estado em 2002, com renúncia de César Borges. Em 2003, durante mandato de Paulo Souto à frente do Executivo, foi secretário da Indústria, Comércio e Mineração. No ano seguinte (2004), assumiu o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Município. Em 2010, retornou à política como vice-governador de Wagner.

Sobre a trajetória, Otto deu destaque ao trabalho que desenvolveu, descolando sua imagem das diversas alianças políticas. "Nunca falei mal do PT. Tenho todo direito de fazer aliança com Wagner e com Rui (Costa). Assim como eles tiveram o mesmo direito", disse, referindo-se a Geddel e ao candidato a vice-governador pelo DEM Joaci Góes, que, segundo Otto, eram brigados com o avô do prefeito ACM Neto.

"Em todos os cargos que eu ocupei, eu trabalhei e honrei", salientou.

Para Otto, há nos dois governos aspectos positivos e negativos: "Todos tiveram oportunidade e têm seu crédito. Se tem uma coisa que eu nunca procurei fazer é deslustrar a imagem de opositor visando a ganho eleitoral. Souto não fez nada sozinho. Fez com apoio do grupo todo, de ACM, todos nós".

Questionado se a admiração pelo ex-senador ACM se estendia ao neto, o candidato do PSD avaliou a gestão do prefeito ACM Neto: "Não falei em admiração nem por Antônio Carlos nem pelo outro. O avô foi importante, ajudou a Bahia. O neto pegou uma prefeitura praticamente destruída por uma gestão de oito anos totalmente inconsequente. Mas até hoje ele ainda não teve a oportunidade de fazer obra de infraestrutura relevante".

