Otto defende carlismo; Jonas insiste: "foi uma ditadura"

A primeira rachadura na base de apoio do governador Jaques Wagner (PT) começa a se configurar em função da antecipação da campanha pela sucessão estadual. O vice-governador, Otto Alencar (PP), e o presidente estadual do PT, Jonas Paulo, trocaram declarações duras dentro das discussões sobre a possibilidade de o prefeito ACM Neto (DEM) aderir ao governo estadual e apoiar a reeleição da presidente Dilma Rousseff.

Otto disse ter sofrido a primeira "agressão" de um petista desde que se aliou a Wagner. Interpretou como ataque as declarações de Jonas em entrevista publicada ontem no A TARDE: sem citar o nome de Otto, Jonas declarou que "pensamento estreito e monolítico" teria o carlismo que foi derrotado pelo PT em 2006. Além disso, caracterizou os 16 anos de administrações carlistas como "desgoverno".

A reação do petista foi provocada por uma outra entrevista do vice-governador, que, ao ser indagado se ACM Neto enfrentaria resistência dentro da base de Wagner, declarou que só se partisse de figuras "com pensamento menor, estreitinho".

Carapuça - "Ele chamou para a briga", brincou Otto, lembrando não ter se referido ao nome de ninguém nas suas declarações anteriores. "Não me referi a ninguém do PT, disse que seriam pessoas que não estariam sintonizadas com o momento que vive a Bahia, hoje, de diálogo", declarou.

"Não citei o nome dele (Jonas) e também não esperava que ele colocasse a carapuça", ponderou o vice-governador, repelindo "completamente" as declarações do petista segundo as quais ocorreu um "desgoverno" na Bahia na época do carlismo.

"Pelo contrário, a Bahia nesses 16 anos fez ajuste fiscal, atraiu a Ford, a Veracel, vários outros investimentos. Os governos foram muito positivos, inclusive o meu, de nove meses. O próprio governador Wagner, quando se refere ao passado, elogia o nosso trabalho e do (presidente) Fernando Henrique Cardoso. Ninguém pode dizer que houve desgoverno, quando os governadores ligados a (falecido senador) Antonio Carlos Magalhães fizeram, sim, muito pela Bahia", disse.

Otto Alencar aponta a contradição na crítica de Jonas, que seria extensiva ao próprio governador Wagner.

"Se Jaques Wagner me incorporou à sua base, junto com o ex-governador César Borges e tantas outras lideranças como João Leão e Mário Negromonte que foram aliados de ACM?", indaga, insistindo que não agrediu ninguém e não está disposto a brigar.

"Eu até elogiei o PT, pois não sofri discriminação. Agora, a declaração dele entendi como uma coisa muito grosseira contra minha pessoa e à política de alianças do PT. O único problema que eu tive até hoje foi essa agressão. Lamento que ele tenha colocado a carapuça. Agora desfile com ela", ironizou, ponderando que até dois pré-candidatos do PT, Rui Costa e Walter Pinheiro, deram declarações favoráveis a conversas com ACM Neto.

Por fim, Otto reafirmou que é um colaborador de Wagner e nunca se colocou como candidato ao governo do Estado em 2014. "No momento que eu perceber que dentro do PT ou dos partidos aliados existe qualquer reação à minha pessoa, não estarei contra a candidatura da base e também não faço questão de ser candidato a nada. Não serei um problema até não sendo candidato, voltando à minha atividade profissional.

Passado - Ao tomar conhecimento das declarações do aliado, Jonas Paulo disse que também não "individualizou" nas suas críticas, que o PT agradece aos integrantes de outros partidos que "vieram somar, integrando-se ao nosso projeto", mas insistiu na separação entre a administração de Wagner e as administrações anteriores.

"O carlismo foi um atraso, tanto que a Bahia foi o último Estado a se democratizar. O Brasil fez a transição democrática em 1985 e a Bahia só veio fazer em 2006. Na nossa compreensão, o carlismo foi uma ditadura civil que dirigiu a Bahia durante quase 40 anos", disparou.

Quem migrou do lado de lá para o projeto do PT, na visão de Jonas, veio "somar" e por isso teria um "profundo apreço" a todos.

"Nosso projeto tem o Bolsa Família, o Luz para Todos, universidade do interior, cotas nas universidades, apoio aos quilombolas, aos assentamentos, casa para os sem-teto, tem democracia nas decisões. Enfim, no fundamento e na prática, é uma linha radicalmente diferente do passado autoritário, aí é inegável. Quem quiser defender o passado que o defenda, mas a era carlista foi um atraso no desenvolvimento social e econômico da Bahia", declarou.

Depois de "enaltecer a qualidade política e técnica dos valorosos quadros que serviram os governos passados", ponderou que "o projeto que governa Salvador é de oposição ao nosso".

