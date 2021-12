Oposição vai definir candidatos até o dia 31

Até o dia 31 de janeiro o candidato da oposição será definido, conforme informação que circulou na Lavagem do Senhor do Bonfim. A informação foi antecipada por Geddel Vieira Lima (PMDB) e encontrou amparo em líderes de DEM e PSDB, que admitiram o prazo em reservado.



Ladeando o prefeito ACM Neto (DEM), os pré-candidatos ao governo Geddel, Paulo Souto (DEM) e João Gualberto (PSDB) testaram popularidade ao largo do trajeto de 8km e entoaram um mantra: "Quem tem fé, vai a pé".



Cercados por deputados federais e estaduais, os postulantes a governador desconversaram, porém era forte a informação que o acordo para a chapa fora definido, tendo Souto para governador, Gualberto na vice e Geddel na tentativa de chegar ao Senado. O anúncio, porém, será feito após o Carnaval.



Único a falar sobre o assunto em público, o peemedebista rechaçou a hipótese. "Eu sou candidato a governador. Estamos absolutamente convencidos que nós vamos conquistar o apoio de todos esses partidos e fazer uma campanha para fazer com que a Bahia avance", frisou o peemedebista.



Já o ex-governador, que tangencia quando questionado sobre política, assumiu, ainda que indiretamente, a possibilidade de liderar um projeto para o Palácio de Ondina. "A definição é de um conjunto de partidos, não é minha. O candidato vai sair de consenso das oposições. Tudo o que eu falar nesse momento pode tumultuar esse processo que está indo muito bem", afirmou Souto.



Na caminhada, entretanto, o teste de popularidade foi encarado como injeção de ânimo pelos aliados. "Qual político não gosta disso?", perguntou o ex-governador, logo após um afago de uma eleitora.



"A gente está intensificando o debate interno entre os partidos. Acho que o processo vai se afunilando, mas a decisão vai ser anunciada depois do Carnaval, no mês de março. Nós temos vários nomes que podem representar o nosso campo", defendeu o prefeito ACM Neto, ovacionado pela população e citado como o maior cabo eleitoral da oposição em 2014.



Negociações



Menos conhecidos entre os três principais nomes, João Gualberto preferiu o silêncio sobre a definição. Ele lembrou que se ampara também nessa condição para ser ungido candidato. "Na hora certa vai ser apresentado. Eu sou uma opção nova", declarou.



Para o presidente regional do DEM, deputado estadual Paulo Azi, a questão do prazo ou da chapa não está definida como sugerem as informações correntes. "O DEM pode falar que pode antecipar a decisão, mas é que pode e não que vai", salientou.



"A chapa ideal para o DEM é com Paulo Souto governador, João Gualberto vice e Geddel senador. Agora a chapa da oposição ainda vai ser definida", ponderou Azi.

